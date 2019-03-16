其他競爭者若保持健康　美媒：陳偉殷放先發沒意義

▲▼陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

馬林魚台灣左投陳偉殷台灣16日對戰勇士先發，主投7局挨7安失掉3分責失，4局自己敲出追平安躲過敗投。對於陳偉殷春訓至今的狀況，美媒認為馬林魚其他先發若保持健康，也不需要把陳偉殷放在輪值當中。

陳偉殷去年在大聯盟吞下單季最多敗，合計出賽26場6勝12敗4.79防禦率，今年開打前大聯盟預測開幕戰各隊名單中，陳偉殷列在馬林魚第3號先發，前兩號先發分別是伍雷納(Jose Urena)、史崔利(Dan Straily)，大聯盟官網也指出，陳偉殷是唯一先發左投，預計擔任球隊第4號先發，但也有可能是長中繼

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美媒網站「Fish Stripes」評估先發輪值，更大膽預測陳偉殷將從牛棚出發。馬林魚一名隨隊記者威爾斯（Wells Dusenbury）今天也在推特發文表示，若馬林魚其他先發保持健康狀態，讓陳偉殷進輪值沒有意義。

前次先發對戰國民，陳偉殷中繼4局只被敲1安，沒有任何保送，送出3次三振，但今天與前一場先發投手羅培茲（Pablo Lopez）交換任務，先發4局被敲出7安，包括遭唐納森（Josh Donaldson）敲出兩分砲，總教練馬丁利（Don Mattingly）坦言：「今天特別讓他們交換順序，與上一場相比，兩人表現都有落差。」