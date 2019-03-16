運動雲

> >

其他競爭者若保持健康　美媒：陳偉殷放先發沒意義

ETtoday運動雲

▲▼陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

馬林魚台灣左投陳偉殷台灣16日對戰勇士先發，主投7局挨7安失掉3分責失，4局自己敲出追平安躲過敗投。對於陳偉殷春訓至今的狀況，美媒認為馬林魚其他先發若保持健康，也不需要把陳偉殷放在輪值當中。

陳偉殷去年在大聯盟吞下單季最多敗，合計出賽26場6勝12敗4.79防禦率，今年開打前大聯盟預測開幕戰各隊名單中，陳偉殷列在馬林魚第3號先發，前兩號先發分別是伍雷納(Jose Urena)、史崔利(Dan Straily)，大聯盟官網也指出，陳偉殷是唯一先發左投，預計擔任球隊第4號先發，但也有可能是長中繼

請繼續往下閱讀...

美媒網站「Fish Stripes」評估先發輪值，更大膽預測陳偉殷將從牛棚出發。馬林魚一名隨隊記者威爾斯（Wells Dusenbury）今天也在推特發文表示，若馬林魚其他先發保持健康狀態，讓陳偉殷進輪值沒有意義。

前次先發對戰國民，陳偉殷中繼4局只被敲1安，沒有任何保送，送出3次三振，但今天與前一場先發投手羅培茲（Pablo Lopez）交換任務，先發4局被敲出7安，包括遭唐納森（Josh Donaldson）敲出兩分砲，總教練馬丁利（Don Mattingly）坦言：「今天特別讓他們交換順序，與上一場相比，兩人表現都有落差。」

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

熱門新聞

林書豪高效表現老鷹卻買斷放人？外媒：他實際上沒那麼「優質」

HBL／光復如願攻蛋　球隊教師何長仁照約定爬進球場

HBL／頭抬起來你們沒輸　陳定杰自己紅了眼眶

大谷翔平旋風太驚人　大聯盟增設二刀流條款

欣賞林書豪在場上做的決定　暴龍主帥有信心：實力就擺在那

「球員不要再穿衛生棉打球」　羅德曼砲轟NBA球風太軟

讀者回應

﻿

最新新聞

1HBL南山打出團隊完成不可能任務

2南山逆轉高苑　隊史第16度爭冠

3台南安平鐵人賽1200人參賽

4HBL／普門3連霸夢碎　教頭攬責

5七六人先發五虎都拿至少18分

熱門新聞

1老鷹為何買斷而不是交易豪哥？

2光復攻蛋　教師依約爬進球場

3你們沒輸　陳定杰紅了眼眶

4大聯盟增設二刀流條款

5暴龍主帥欣賞林書豪做的決定

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-明仁國中

兆豐千萬贊助統一獅　凃忠正：有情人終成眷屬

下勾投手生存之道

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366