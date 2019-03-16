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日職／王柏融休9天歸隊首戰僅打2打席　打擊率2成31

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▲王柏融。（圖／記者楊舒帆攝）

▲王柏融。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／綜合報導

火腿「台灣大王」王柏融因下半身緊繃不適，連4場官辦熱身賽缺陣，16日作客千葉羅德隊，復出先發第3棒指定打擊，打完2打席退場，沒有敲出安打，還有1次雙殺打，打擊率降至2成31。

截至今天賽前，王柏融春訓期間打擊率6成15，官辦熱身賽則累計11打數3安打，打擊率2成73，近4場因身體不適休息，已超過1周未實戰，火腿監督栗山英樹日前即透露，恢復狀況比想像中好，有望在羅德客場復出，今天也順利歸隊。

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1局上，王柏融首打席面對羅德洋投波辛傑（Michael Bolsinger），一壘有人時擊出投手前強勁平飛球，但遭投手美技接殺，下一棒近藤健介適時擊出左外野二壘安打，火腿先馳得點。

3局上， 西川遥輝敲出安打，火腿換上代跑杉谷拳士，王柏融敲出投手前滾地球，投手接球後製造雙殺，形成2出局。隊友大田泰示4局開轟，助隊2比0領先。

王柏融相隔9天首度實戰，教練團僅讓他上場打2打席，目前官辦熱身賽13打數3安打，打擊率降至2成31。

前東家桃猿前2天先與羅德打交流戰，2戰都輸球，今天續留千葉觀看火腿、羅德熱身賽，為王柏融助陣，桃猿總教練洪一中昨天受訪表示：「大家都很興奮，有機會看柏融比賽並替他加油。」

火腿今天由洋投羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）掛帥先發，羅德則同樣派出洋投波辛傑（Michael Bolsinger）先發。

▲火腿球迷場邊為王柏融助陣。（圖／記者楊舒帆攝）

▲火腿球迷場邊為王柏融助陣。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 王柏融火腿羅德日職
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