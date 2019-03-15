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亞青少田徑／洪吉嫻鏈球62公尺80摘金　破PB及U18全國紀錄

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▲▼ 亞青田徑洪吉嫻鏈球奪金。（圖／田協提供）

▲洪吉嫻（右三）鏈球奪金。（圖／田協提供）

記者謝孟儒／綜合報導

第三屆亞洲青少年田徑錦標賽於月15日至17日在香港登場，共有31個國家共436位選手參賽，中華田徑隊在首日就傳出捷報，洪吉嫻在鏈球項目中即以62公尺80成績，力退他國選手，為我國奪下首面金牌。

亞洲青少年田徑錦標賽為2002年及2003年出生的選手才能得參賽，中華田徑隊共派出30位小將參賽，賽事首日天氣偏冷加上場地溼滑，嚴重影響選手表現，不過洪吉嫻第一擲就投出61公尺95，順利取得第一輪首位之外，也打破台灣U18鏈球記錄（61公尺16）和自己的個人最佳（59公尺34）。

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其他選手受到天氣影響表現，只有洪吉嫻一枝獨秀，在第三擲更一舉擲出62公尺80，和拉開與其他選手的差距，後三擲穩定發揮都有60公尺左右的成績，最後順利拿下中華田徑隊本屆的首面金牌，並將自己名字寫在台灣U18女子鏈球記錄裡。

來自北科附工二年級的洪吉嫻賽後開心表示，練田徑至今五年，是第二次入選國手，第一次參加世界中學運動會拿下銅牌，第二次參賽就能替台灣拿下金牌，心裡非常興奮。而洪吉嫻的父親洪寶全，除了是北科附工田徑教練外，也是前全國標槍紀錄保持人、田協田徑選手培訓營的教練。

洪寶全說，賽前其實就預估吉嫻能夠丟出63公尺的成績，有望拿下前兩名，果不其然完全命中所言，能夠親眼目睹女兒拿下人生中第一面國際賽的金牌。欣喜若狂且意義非凡，接下來就是穩定訓練讓高峰維持到全中運，再作下一個階段的規劃。

▲▼ 亞青田徑洪吉嫻鏈球奪金。（圖／田協提供）

關鍵字： 亞青田徑洪吉嫻
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