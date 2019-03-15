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大專棒聯／四強對戰組合出爐　文化拚2連霸隊史第11冠

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▲107大專棒聯,文化大學驚險晉級四強,投手李承風、蘇俊璋 、內野手董秉軒。（圖／記者路皓惟攝）

▲文化大學拚二連霸，挑戰隊史第11冠。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／台中報導

大專棒球聯賽15日來到八強複賽最後一天，四強決賽組合出爐。力拚二連霸的文化大學驚險以複賽第3晉級，將於18日晚間再次對上台灣體大，複賽第1晉級的開南大學則是要對決首度闖進四強的南華大學。

南華大學在八強複賽先連敗給開南和台體，第3戰對上嘉義大學又戰成和局，直到第4戰對大同學院才開胡。在逆境情況下，南華在複賽最後兩戰頂住壓力，先擊敗強敵國體，接著擊退台東大學，隊史首度晉級四強。

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▲107大專棒聯,南華大學,南華隊史首度進四強、投手李子強。（圖／記者路皓惟攝）

▲南華大學隊史首度進四強。（圖／記者路皓惟攝）

衛冕軍文化大學在複賽開打前，球員輪流中「A型流感」，加上投手陣容傷兵多，四強晉級之路走得跌跌撞撞，靠著今日與台體和局驚險晉級四強。雖然文化和南華同為10積分，但文化取得對戰優勢排在複賽第三名。

上屆奪得亞軍的台灣體大，今年投打戰力平均，複賽戰績4勝2敗1和，成功達成開賽設定的四強目標，以積分13分排複賽第二名。至於去年季軍開南大學複賽拿下5勝1敗1和，以16積分複賽第一晉級四強。

▲107大專棒聯,台灣體大,台體。（圖／記者路皓惟攝）

▲台灣體大複賽第二進四強。（圖／記者路皓惟攝）

大專棒球聯賽四強決賽於18日在天母棒球場開打，下午1點由開南大學對上南華大學，下午5點台灣體大對決文化大學，對戰勝隊將晉級19日下午5點開打的冠軍戰。今年四強決賽FOX體育台和SSUtv將帶來賽事直播。

▲▼開南大學以分組第1晉級。（圖／記者黃詩崴攝）

▲開南大學以複賽第一晉級。（圖／記者黃詩崴攝）

關鍵字： 大專棒聯文化大學台灣體大南華大學開南大學
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