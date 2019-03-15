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大專棒聯／南華贏球心法「禪修」　養出球員強心臟

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▲107大專棒聯,南華大學,南華隊史首度進四強、投手李子強。（圖／記者路皓惟攝）

▲大專盃南華隊史首度進四強。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／台中報導

大專棒聯15日南華大學擊敗台東大學晉級四強，守住九局下失分危機的李子強是本場致勝功臣之一。談起自己度過危機的過程，李子強感謝學校「禪修」課程，幫助他心境成長許多，能夠更沈著應付各種狀況。

南華大學棒球隊重視球員道德品行，除了有嚴格的生活管理制度，還有最著名的「禪修」課程，以期球員們身心靈能夠和諧。而禪修課程每週一次，有效提升選手專注能力，幫助球員在場上發揮，可說是南華大學獨有的「贏球心法」。

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南華大學今日對戰台東大學，九局下出現二、三壘有人危機，李子強對林浩瑜投出再見三振守住勝利。在面對危機面不改色，李子強提到「禪修」的幫助很大，「可以讓我們心靜下來，在很緊張的時候，我會深呼吸，想像不在這邊調整一下心境。」

南華棒球隊球員每逢週四必上「禪修」課，球員從一開始不了解，到現在也漸漸有所頓悟。現在李子強也養成每天靜坐的習慣，不論在生理和身理的調整上都有幫助，「平常在房間睡前做10到15分鐘，幫助放鬆之外，也更容易睡著。」

禪修並不侷限於只有打坐冥想，包括走路、運動、聊天也能夠禪修，禪修經科學研究證實對於生活有極大好處，帶更好的定向力和專注力，注意力轉移能力也更強的優點，尤其是在講求紀律和鬥智鬥力的棒球運動中，有很大的幫助。

▲107大專棒聯,南華大學,南華隊史首度進四強、投手李子強。（圖／記者路皓惟攝）

▲南華投手李子強。（圖／記者路皓惟攝）

關鍵字： 大專棒聯南華大學禪修
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