湖人驚傳曾想交易詹皇　多隊評估不值付出球隊所有

▲湖人老闆巴斯曾想把詹皇交易出去以終止保羅的干擾。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

湖人季初打著重返季後賽口號，隨著例行賽來到尾聲，他們幾乎看不到季後賽大門，無疑讓外界非常失望，許多人也將矛頭指向詹姆斯(LeBron James)，認為他帶隊能力不如以往，根據《Bleacher Report》記者布區(Ric Bucher)透露，湖人曾想要交易「詹皇」，最主要原因就是他的經紀人保羅(Rich Paul)亂放話，但布區也表示詹姆斯現在交易價值不及過去來的高。

詹姆斯進入聯盟以來，一直都是最有統治力的球員，過往他的動向都會影響到整個聯盟版圖，各隊也都會為了得到他付出一切代價，但本季「詹皇」轉戰西區，帶隊狀況大不如前，當時又有傷困擾，導致他的價值大幅下降，布區透露，一名東區老闆不願意為詹姆斯付出所有，因為不想為了一個不負責任並且職業生涯要結束的球員毀了球隊。

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▲多隊高層都認為詹姆斯交易價值已經不如以往。（圖／CFP）



另外一為西區球隊總經理表示，為了對抗勇士有興趣得到詹姆斯，但不願意為了他送出隊內最好的球員，因為「詹皇」已經不具獨立帶隊爭冠能力，在西區他沒有能力帶4個普通球員進總冠軍賽，若要交易，送出的選秀權最多就是一個受保護的首輪籤。

湖人本季會有如此悲慘的表現，很大原因就是在季中交易時，球隊為了得到戴維斯，把所有小將放上檯面，交易籌碼還曝光，導致全隊軍心渙散，外界都認為是詹姆斯經紀人保羅洩漏消息，這也引來球隊老闆巴斯(Jeanie Buss)很不爽，據布區表示，巴斯曾考慮交易「詹皇」來中止與保羅的聯繫。

▲詹姆斯。（圖／CFP）



在此前，前火箭教頭現在轉任《ESPN》評論員的小范甘迪(Jeff Van Gundy)先前談論明年湖人要如何補強時，就建議交易詹姆斯，由此可見，詹姆斯現在的價值早已不及過去各隊為他傾出一切。

本季詹姆斯與湖人簽訂4年1.53億美元的合約，儘管湖人驚傳想要交易他，但機會仍不大，現在紫金軍團幾乎可以確定沒有季後賽可打，不過今年夏天，湖人勢必會大動作引進球星來輔佐「詹皇」並再次重返西區列強行列去爭奪總冠軍。