青年盃／陳傑400欄50秒15第一　未創賽季最佳原民運再戰400M

▲青年盃田徑,男子400欄,陳傑、余嘉軒（左） 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

108年新北市全國青年盃田徑錦標賽15日進行各項賽事，其中在男子400公尺跨欄項目中，跨欄一哥陳傑決賽跑出50秒15第一，並且打破自己保持的大會紀錄，「不過本來想說看能不能創個賽季最佳，但還是差了一點。」

陳傑男子400公尺跨欄個人最佳成績是49秒05，並在去年印尼雅加達亞運決賽跑出49秒62第四名作收，不過仍創下去年賽季個人最好成績，本屆青年盃前一天預賽跑出51秒06，以分組第一晉級，今天再以50秒15摘金，打破原先自己的大會紀錄（50秒58）。

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陳傑表示，「昨天狀況還不錯，今天想說再把強度拉高一點，看能不能創個賽季最佳，但還是差了一點，主要是欄間的速度沒有上來，還有後面200公尺的過欄技術沒有很流暢，未來也要再修正，畢竟以前恢復比較快，要像瑞士天王費德勒(Roger Federer)學習，找到一個最有效的訓練方式。」

陳傑提到，「青年盃就像是一場高強度的練習賽。」接下來將要參加下周（23日至25日）在台中舉行的全國原住民族運動會，除了400欄以外，今年賽季也將第一次跑400公尺，接著也會參加馬來西亞比賽，接著備戰亞錦賽。

余嘉軒則是在預賽跑出52秒13，決賽以50秒46第二，同樣打破大會紀錄。