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大漢學院重組棒球隊　張泰山豪語：3年內重返一級八強

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▲大漢技術學院重新籌組棒球隊。（圖／大漢技術學院提供）
▲大漢技術學院重新籌組棒球隊。（圖／大漢技術學院提供） 

體育中心／綜合報導

大專棒球版圖即將掀起波瀾，解散多年的大漢技術學院棒球隊，即將在108學年度重新組隊，並邀請張泰山擔任棒球隊首席顧問，14日於大漢技術學院舉行「壯大東台灣棒球搖籃 大漢棒球隊強勢回歸」球隊成立記者會，與大漢技術學院宋佩瑄校長及前職棒義大犀牛明星外野手余賢明，一同宣布棒球隊正式重起爐灶，現場並進行簽約儀式及穿上大漢技術學院球衣，象徵大漢棒球隊正式回歸大專棒壇。

談到球隊目標，張泰山表示希望3年內不僅要重返大專組一級戰場，並以打入大專一級八強為目標，與校長還有余賢明教練會一起努力前進，談到與學校的機緣，張泰山說：「感謝學校廖繼誠董事長及校長給我這個機會，能夠讓我有資源投入基層棒球去向下紮根，在去年開始泰山就已經陸續走訪各個高中球隊，也跟這些學校討論建教合作的機會，希望未來能為學校打出好成績、大漢球員也都能進入職棒。」

甫從德島擔任客座教練回國，張泰山隨即以首席顧問身分參與棒球隊成立記者會，對於球隊的發展及規劃，張泰山表示未來也將送大漢球員到日本或澳洲交流，張泰山說：「我也向德島老闆建議，每年挑選優秀選手送至日本獨立聯盟參與訓練，甚至是全隊到德島移地訓練與球隊進行技術交流，讓球員直接吸收國外選手訓練菜單跟態度，同時我也跟許多知名的日本、澳洲職棒的球員教練保持聯繫，希望年底的時候能夠邀請他們來台灣花蓮一趟，指導選手、提升球隊整體的實力水平。」

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▲大漢技術學院重新籌組棒球隊。（圖／大漢技術學院提供）
▲大漢技術學院重新籌組棒球隊。（圖／大漢技術學院提供）  

目前棒球隊籌組進度除了邀請張泰山擔任首席顧問外，同時已經與前義大選手余賢明達成協議，擔任球隊重組後第一位教練，余賢明說：「目前跟泰山與校方除了招募高中好手外，球場部份已經準備整建了，務必給選手最頂級的訓練環境及後勤補給。」

為鼓勵優秀選手加入大漢棒球隊，校方特別推出「就學優惠方案」，凡應屆畢業選手108學年度加入大漢棒球隊，具有原住民身份者入學後辦理相關減免，提供四年免學雜費及四年免住宿費優惠。有意願加入大漢棒球隊學生，歡迎來電03-8210820或至大漢技術學院棒球隊粉絲專頁詢問。

▲大漢技術學院重新籌組棒球隊。（圖／大漢技術學院提供）
▲大漢技術學院重新籌組棒球隊。（圖／大漢技術學院提供） 

關鍵字： 大漢技術學院張泰山
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