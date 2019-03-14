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中職／兆豐千萬贊助統一獅　凃忠正：有情人終成眷屬

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▲▼統一獅隊與兆豐銀行跨界合作暨聯名卡上市記者會。（圖／記者徐斌慎攝）
▲統一獅隊與兆豐銀行跨界合作暨聯名卡上市。（圖／記者徐斌慎攝） 

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅隊14日攜手合作兆豐銀行，不僅推出聯盟信用卡，兆豐銀行4年4200萬新台幣贊助獅隊。

統一7-ELEVEn獅與兆豐銀行推出聯名卡，也是獅隊隊史第一次發行銀行聯名信用卡，統一球團領隊蘇泰安表示，本次與兆豐銀行跨界結盟，總計合作4年4200萬新台幣，打破統一獅隊隊史贊助金額，兆豐銀行長期支持體育，基層棒球投入不遺餘力，具體行動支持中職，感謝雙方工作人員辛勞，促成這次合作。

統一球團董事長凃忠正表示，雙方從去年七夕情人節開始洽談合作，談到今年西洋情人節，今天挑選黃道吉日，正好在白色情人節開花結果，算是有情人終成眷屬。

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▲▼統一獅隊與兆豐銀行跨界合作暨聯名卡上市記者會。（圖／記者徐斌慎攝）
▲統一獅隊與兆豐銀行跨界合作暨聯名卡上市。（圖／記者徐斌慎攝）  

統一7-ELEVEn獅聯名卡最大特色便是2019年統一獅比賽勝利當日，持卡人所有的刷卡消費將由每25元回饋1點紅利飆漲到3點，有效凝聚球迷向心力，此外，統一獅主場現場購票還可享平日5折、假日7折以及星光票150元優惠，而透過ibon網路購票刷『統一7-ELEVEn獅聯名卡』也有7折特惠。

職棒30週年上半球季期間，持卡還可在統一獅主場兌換限量免費飲品，甚至買週邊商品還有95折優惠，獅迷們將可透過聯名卡享有多種專屬禮遇，回饋超級有感。

不只場內優惠爆表，統一7-ELEVEn獅聯名卡在場外的回饋除了平日刷卡每25元可累積1點紅利，於統一集團指定通路還可享紅利飆3倍禮遇，包括星巴克、康是美、博客來等統一集團店家，通通適用。

此外，憑icash功能購買City Café全品項還可加贈OPENPOINT 1千點，自動加值每筆再送OPENPOINT 1萬點，相當於每加值一次可以額外獲得2杯中美式，每月最高送6杯，6月底前單筆刷滿新台幣711元，還可以抽沖繩雙人自由行。

歡慶新卡上市，兆豐銀推出的首刷禮也是誠意十足，只要首次辦卡並在核卡後30天內刷滿3千，就可享有好禮3選1的回饋，包括獅迷必入手的20吋猛獅登機箱、統一7-ELEVEn獅平日主場例行賽門票2張、以及相當於可以免費喝30天中美式的OPENPOINT 15萬點，卡友都可輕鬆任選，免年費的方式更是佛心，最簡單的便是申辦電子帳單期間即可輕鬆免年費，持卡無負擔。

統一7-ELEVEn獅聯名卡係與JCB國際組織合作所發行的晶緻卡等級，因此持卡人也能一併享有JCB國際組織提供的晶緻卡專屬禮遇，加上統一企業授權發行綁定icash功能，因此持卡人不僅能夠自動加值，還可以同步享有統一集團為icash所推出的各類優惠活動，其他諸如機場週邊免費停車、2千萬公共運輸旅平險、24小時道路救援、出國結匯優惠、全球購物保障及失卡零風險等多項禮遇，全都一應俱全，3月20日起正式開放民眾辦卡，3月24日台南主場開幕戰起，也將開放民眾於球場現場申辦。

▲▼統一獅隊與兆豐銀行跨界合作暨聯名卡上市記者會。（圖／記者徐斌慎攝）
▲兆豐銀行董事長張兆順與統一球團董事長凃忠正。（圖／記者徐斌慎攝）  

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅
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