大專棒聯／衛冕軍文化爆冷輸嘉大　四強陷出局危機

▲嘉義大學爆冷擊敗文化，八強複賽終於開胡。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台中報導

107學年度大專棒球聯賽13日八強複賽，衛冕軍文化大學爆冷落敗，複賽一勝難求的嘉義大學以6比4擊敗衛冕軍，迎來八強複賽首勝。由於文化大學落敗，四強陷入出局危機，下一戰對台灣體大有著不能輸的壓力。

文化大學先發曾柏融開局就不穩，先對詹銘修投出保送，接著被李信佳敲出安打，李皓偉安打幫助嘉義大學先馳得點。三局下，嘉大攻勢再起，詹銘修、莊季霖接連安打進佔得點圈，高宸軒撈一支二壘安打帶有1分打點，跑者莊季霖再趁曾柏融牽制失誤得分，嘉大3比0領先。

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四局上，嘉大內野守備出狀況，二壘手李韋儁抓雙殺發生暴傳，姚冠瑋跑回文化大學第1分。四局下，嘉大很快要回失分，中心棒次莊季霖和高宸軒相繼棒打姚杰宏，擴大至6比1領先。

▲嘉義大學強打莊季霖。（圖／記者路皓惟攝）



五局上，文化大學代打的陳真安打建功，送回壘上跑者李凱威，幫助球隊追回1分。八局上，文化大學攻佔滿壘，郭天信高飛犧牲打搶下1分，代打蔣少宏再補上安打，追到2分差距。最後九局上嘉大李孟瑋順利守住勝利，幫助嘉義大學複賽開胡。

嘉義大學複賽首勝就是擊敗衛冕軍文化大學，總教練鍾宇政表示，「主要是複賽前3場打得不是非常好，今天勝敗沒有壓力，給球員盡情發揮，加上有電視轉播，球員打出了自己的價值。」

嘉大先發洪紹恩被教練點名是勝利功臣之一，但他前陣子狀況調整不佳，球速和控球都不好，今天對文化大學拿下勝利，他很感謝教練的肯定，表示沒有辜負老師的期望，「大一就對文化投先發還拿下勝利，三振對方第四棒的感覺真爽！」

嘉大全場14支安打攻下6分，中心棒次莊季霖和高宸軒合計敲4安貢獻4分打點。莊季霖表示，「比賽前靠友誼賽維持手感，狀況一直都很好。」而複賽對戰國體轟出陽春砲的高宸軒，此戰也維持火燙手感，4打數2安打，安打都是二壘安打，敲進3分打點。

▲文化大學晉級四強之路面臨考驗。（圖／記者楊舒帆攝）