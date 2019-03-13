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大專棒聯／勵志！青棒被冰3年　莊季霖拚上嘉大主力

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▲107大專棒聯,嘉義大學,內野手莊季霖。（圖／記者路皓惟攝）

▲嘉義大學主力打者莊季霖。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／台中報導

嘉義大學內野手莊季霖在大專棒球聯賽，有著亮眼的打擊成績，但事實上，他一直到大學階段才慢慢展露出強悍的打擊實力。莊季霖在青棒時期就讀名校桃園農工，不過3年時間從未上過木棒組，苦無上場機會一度讓他喪失信心，如今成為嘉大主力打者，一路拚上來的故事相當勵志。

莊季霖從國小開始打棒球，加入大勇國小少棒隊，國中進入龜山國中青少棒隊（軟式組），到了青棒階段考進棒球名校桃農，但在激烈的競爭環境下，他一直待在鋁棒組。儘管有機會參與木棒組的比賽，但他仍被教練「冰」在板凳，幾乎沒有上場表現的機會。

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回想青棒3年都沒有升上木棒組，莊季霖坦言很灰心，一度懷疑自己是否適合打棒球，「那時候一直都沒有什麼表現，對自己沒有信心，就算有報比賽，但教練也不給我上場。」

即便青棒生涯走得不順遂，但莊季霖還是沒有放棄棒球，畢業選擇就讀嘉義大學，他說：「想說棒球都打那麼久了，不想輕易放棄，想再拼拼看。」他在大學加倍努力訓練，打擊實力漸漸發揮，也開始建立起信心。總教練鍾宇政表示，「他從鋁棒組拚到嘉大中心棒次，真的成長非常多。他是我們倚賴的中心打者，表現都非常穩定。」

目前大三的莊季霖將在明年畢業，談到未來的計畫，他表示，希望可以繼續打棒球，如果真的沒辦法繼續打球，可能會跟朋友一起經營台灣本土棒球手套品牌，用不同的方式愛棒球。

關鍵字： 大專棒聯嘉義大學莊季霖
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