青年盃／胡家蓁走出低潮100M跑11秒55　破大會達標亞錦很驚喜

▲青年盃田徑賽,女子100公尺,胡家蓁（左）。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

108年新北市全國青年盃田徑錦標賽13日進行各項賽事，其中女子100公尺項目，胡家蓁在預賽跑出11秒55，不但打破大會紀錄，也達到亞錦賽的參賽標準（11秒70），這好成績也讓他相當驚喜。

胡家蓁去年參加亞運女子400公尺接力，以45秒19成績第六名作收，歷經一段低潮，胡家蓁今天換上新髮型，笑稱是要降低風阻，在上午女子100公尺預賽一舉跑出11秒55成績，打破廖晏均保持的大會紀錄，更達到4月在卡達舉行的亞錦賽標準。

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胡家蓁在決賽跑出11秒72收下第一，「賽前其實就是順其自然，沒有想那麼多，有小調整但訓練上沒什麼特別改變，原先預期接近最佳11秒70，決賽起跑有頓了一下，沒有做好，成績就沒有那麼好。不過沒想到會達標亞錦賽，我還沒有在國際賽中有比較好的成績，比較預期自己能不能再更好。」

胡家蓁在2017年世大運因為拉傷沒有表現好，去年在亞運參加400接力，在個人項目上力求突破，「世大運之後，有一陣子滿低潮的，後來有比較好一點，沒去過那麼遠的國家，亞錦賽又和全大運時間很近，是滿大的調整。」

「這一季目標希望我持在11秒55的水準。」胡家蓁說，「應該不能一下子跳太多，這一季就是慢慢來，需要再一點調整，因為我的穩定性還沒有那麼穩定，國內賽事預計會參加大專錦。」