大專棒聯／東大強打林雨力　追隨蔡齊哲報選秀目標前5輪

▲台東大學內野強打林雨力。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台中報導

去年投手蔡齊哲以第四指名加盟中信兄弟，成為台東大學隊史首位職棒選手，他也成了學弟追隨的目標。大四即將畢業的林雨力表示，今年確定會報名中職選秀，希望能擠進前五順位。

「今年確定會去中職選秀，如果有受球團青睞就去打，假如沒被選到就繼續在業餘磨練實力。」林雨力表示，自己原本打算大三就去選秀，但當時心理素質還沒夠，決定繼續待在大學磨練，今年大四覺得是時候去職棒挑戰。

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台東大學棒球隊成立於2014年，去年出現首位中職球員蔡齊哲，成為學弟們的榜樣，林雨力也希望跟隨學長腳步打職棒，「學長是苦練型的，從沒有練到有，默默耕耘一直到被別人注意。我很羨慕學長，而我自己也是苦練型球員，所以把他當作目標。」

已經決定好報名選秀，林雨力也給自己設下目標，「希望在前五輪被選到，因為現在開放高中生選秀，想到自己年紀比較大了，比起高中球員，自己在大學磨練4年，也比較有經驗，所以希望想拚前面一點的順位。」

林雨力主要鎮守二游防區，強悍的打擊實力是他最大的優勢。他曾於2015年玉山盃青棒錦標賽拿下打擊獎，2016年大專盃（公開組二級）以打擊率4成21獲得打擊獎第2名。另外，去年成棒甲組春季聯賽在打擊獎和高宇杰以打擊率5成38並列大會最高，但因長打率7成69略低於高宇杰，最後排第2名。

▲中信兄弟投手蔡齊哲，是台東大學首位職棒球員。（圖／記者李毓康攝）