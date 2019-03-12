運動雲

> >

HBL／16日四強決戰小巨蛋　Nike推出系列商品

ETtoday運動雲

▲▼HBL系列商品。（圖／Nike提供）

▲HBL籃球系列產品。（圖／Nike提供）

體育中心／綜合報導

隨著2018-19 HBL高中籃球聯賽決賽即將開打，Nike推出「HBL籃球」系列產品，包含適合球場實戰和日常生活中不同場合的Nike Air Force 1、Nike Air Max 720及拖鞋。「HBL籃球”系列產品以」一生只有一次HBL”為靈感來源，將「1」作為關鍵的視覺元素，透過強烈的漫畫風格的呈現，鼓勵熱愛籃球的高中生們緊緊抓牢高中的寶貴時光，無論在場上還是場下，都能展現出「二次元式」的熱血鬥志，成為夢想的主角，演繹自己的籃球追夢之路。

「HBL籃球」系列既有球場上的實戰利器，也有能日常穿著潮流鞋款。Nike Fly Trap II最引人矚目的當屬被漫畫網眼圖案所包覆的後跟，Zoom Air提供精準控制力，橘色和紫色激情撞色的外底採用圓弧形延伸設計，幫助球員在突破中擁有全方位的抓地力，無論在室內還是室外場地都能毫不遜色。

請繼續往下閱讀...

▲▼HBL系列商品。（圖／Nike提供）

▲HBL系列產品。（圖／Nike提供）

擁有3.8公分超厚氣墊的Nike Air Max 720，代表著最前端的科技，而Air Force 1則是始於籃球場卻在街頭發揚光大的永恆經典。兩雙適合日常搭配的潮流鞋款，都在鞋身上點綴極具衝擊力的黑白漫畫圖案，彰顯獨特的個性。

此次的「HBL籃球」系列還推出拖鞋，圖案由熱血漫畫的分鏡格組成，滿滿的籃球元素躍然而出，也與時下流行的拼接風格不謀而合，將熱血態度完美地從球場延伸到街頭。

HBL籃球系列產品將於3月16日起在Nike指定店點正式發售。更多資訊敬請關注Nike Basketball 官方粉絲團。

關鍵字： NIKEHBL4強小巨蛋
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

熱門新聞

徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

勇士末節崩盤敗給爐主太陽　柯爾疑飆髒話罵「我受夠格林」

威廉波特戰友打職棒　歐晉坦言：從小成名壓力大

伊巴卡鎖喉遭驅逐、林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

準備好再挑戰職棒　蔡仲南：濫竽充數會影響比賽品質

影／胖卡布逮到機會秀「藏球」　跑者永遠別背向壘手

讀者回應

﻿

最新新聞

1葉君璋首度擔任球評：不要太嚴肅

2國民薛茲爾開幕戰拚大都會迪格隆

3魔術強森不聽勸放走藍道、羅培茲釀禍

4大專棒聯台東大學收隊史複賽首勝

5桃猿二軍應戰富邦熱身賽　史博威

熱門新聞

1【獨家】徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

2勇士主帥疑飆髒話罵「我受夠格林」

3少棒就出名　歐晉坦言：壓力大

4林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

5蔡仲南：濫竽充數會影響職棒品質

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366