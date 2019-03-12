HBL／16日四強決戰小巨蛋　Nike推出系列商品

▲HBL籃球系列產品。（圖／Nike提供）



體育中心／綜合報導

隨著2018-19 HBL高中籃球聯賽決賽即將開打，Nike推出「HBL籃球」系列產品，包含適合球場實戰和日常生活中不同場合的Nike Air Force 1、Nike Air Max 720及拖鞋。「HBL籃球”系列產品以」一生只有一次HBL”為靈感來源，將「1」作為關鍵的視覺元素，透過強烈的漫畫風格的呈現，鼓勵熱愛籃球的高中生們緊緊抓牢高中的寶貴時光，無論在場上還是場下，都能展現出「二次元式」的熱血鬥志，成為夢想的主角，演繹自己的籃球追夢之路。

「HBL籃球」系列既有球場上的實戰利器，也有能日常穿著潮流鞋款。Nike Fly Trap II最引人矚目的當屬被漫畫網眼圖案所包覆的後跟，Zoom Air提供精準控制力，橘色和紫色激情撞色的外底採用圓弧形延伸設計，幫助球員在突破中擁有全方位的抓地力，無論在室內還是室外場地都能毫不遜色。

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▲HBL系列產品。（圖／Nike提供）



擁有3.8公分超厚氣墊的Nike Air Max 720，代表著最前端的科技，而Air Force 1則是始於籃球場卻在街頭發揚光大的永恆經典。兩雙適合日常搭配的潮流鞋款，都在鞋身上點綴極具衝擊力的黑白漫畫圖案，彰顯獨特的個性。

此次的「HBL籃球」系列還推出拖鞋，圖案由熱血漫畫的分鏡格組成，滿滿的籃球元素躍然而出，也與時下流行的拼接風格不謀而合，將熱血態度完美地從球場延伸到街頭。

HBL籃球系列產品將於3月16日起在Nike指定店點正式發售。更多資訊敬請關注Nike Basketball 官方粉絲團。