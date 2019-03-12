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雷霆連10季勝率達5成歷史第3　本季對爵士橫掃

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▲雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／路透社）

▲雷霆連10季勝率達5成，僅次火箭、馬刺。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

雷霆12日踢館爵士，最終以98比89收下勝利，兩隊上季在季後賽首輪就打得相當激烈，恩怨可說非常深，但經過一季的磨合，衛斯布魯克(Russell Westbrook)與喬治(Paul George)成功打出良好配合，本季雙方交手雷霆都戰勝爵士完成橫掃，經過本戰後，雷霆拿下第41勝，連續10季勝率達5成，這也是歷史第三長紀錄。

面對具有主場優勢的爵士，雷霆可說完全不處劣勢，儘管兩邊都是防守強隊，但上半場打完奧克拉荷馬就取得50比37的雙位數領先，隨後雷霆繼續壓著爵士打，衛斯布魯克還在場邊與球迷對嗆，「我答應你我會這麼做，我向天發誓，我會弄死你；還有你的老婆也一起弄死」就可以知道雷霆與爵士的仇恨有多大，但最終雷霆仍順利以9分差踢館成功。

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這是本季兩隊第4次交手，雷霆皆以贏球收場完成對爵士的橫掃，而兩隊陣容皆與上季無太大差異，但雷霆上季季後賽遭到2比4淘汰，最大原因就是「衛少」與「泡椒」仍沒有產生好的化學反應，現在他們成功磨合，也是完成橫掃的重要原因。

雷霆拿下這場勝利後，戰績來到41勝26敗，這也讓他們確保勝率達5成，同時奧克拉荷馬也連續10個賽季勝率衝破5成，是歷史上第3長的紀錄，僅次於火箭的13季以及馬刺的21季，可見他們在西區已經是多年的強權之一。

▲雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／路透社）

▲雷霆本季對戰爵士完成橫掃。（圖／路透社）

關鍵字： NBA雷霆爵士喬治衛斯布魯克
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