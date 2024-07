勵志！穿借來的釘鞋、自製衣服出賽　美27歲女將奪奧運資格

▲強森(Alaysha Johnson)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

美國27歲跨欄女將強森(Alaysha Johnson)穿著借來的釘鞋和她自己設計的運動衣,參加今天(1日)美國奧運代表隊選拔賽的女子100公尺跨欄項目,最終強森以12.31秒個人最佳成績獲得第二名,並奪下了參加巴黎奧運的參賽資格,寫下勵志故事。

INCREDIBLE race in the women's 100mH final! #TrackFieldTrials24



Masai Russell, Alaysha Johnson and Grace Stark ALL qualify for the Olympics for the first time!pic.twitter.com/kGDW1aQ6Yd