勵志！穿借來的釘鞋、自製衣服出賽　美27歲女將奪奧運資格

▲強森（Alaysha Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

美國27歲跨欄女將強森（Alaysha Johnson）穿著借來的釘鞋和她自己設計的運動衣，參加今天（1日）美國奧運代表隊選拔賽的女子100公尺跨欄項目，最終強森以12.31秒個人最佳成績獲得第二名，並奪下了參加巴黎奧運的參賽資格，寫下勵志故事。

INCREDIBLE race in the women's 100mH final! #TrackFieldTrials24



Masai Russell, Alaysha Johnson and Grace Stark ALL qualify for the Olympics for the first time!pic.twitter.com/kGDW1aQ6Yd [廣告]請繼續往下閱讀... July 1, 2024

強森是一位患有甲狀腺功能減退症的跨欄運動員，導致她的訓練過程相較其他人特別複雜，「連續三天比賽對我來說非常艱難」強森說道，「我只是累了，我昏昏欲睡，這是我感到非常焦慮的第三天，由於個人身體因素，我沒有像其他人那樣精力充沛。」最終強森跑出了12.31秒的個人最佳成績，僅輸給冠軍羅素（Masai Russell）0.06 秒。

由於強森沒有鞋子合約，比賽中期只能穿著借來的釘鞋在跑道上奔馳，也正是因為這樣，獲得第五名的馬歇爾（Tonea Marshall）在首輪比賽結束後大方給了強森一雙，「對此我感到很滿足，我已經準備好以所需的方式展開我的旅程」強森強調自己的旅程與其他人的完全不同，「對我來說，就是知道我所做的每一件小事今天都取得了成果」。

"I did this MY way."



Pure emotion from Alaysha Johnson after fulfilling a lifelong dream by qualifying for the Olympics. #TrackFieldTrials24 pic.twitter.com/tbUyFU1KrQ — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) July 1, 2024

隨後記者問到跑完賽當下的想法時，強森解釋因為100尺跨欄是一項速度很快、比分接近的比賽，所以自己在比完賽後眼睛直盯著記分牌，「我當時想，快點，我需要趕快知道上面的名字，當我看到我的名字出現時，我就想，我不在乎我跑幾秒，我只要能進入前三獲得資格就行了，這就是我所需要的」。

值得一提的是，因為個人因素，強森的訓練對象並不是跟其他選手一樣的短跑運動員或是跨欄運動員，而是跟NBA和 NFL球星，其中包括堪薩斯城酋長隊哈德曼（Mecole Hardman Jr）以及NBA曼菲斯灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）。