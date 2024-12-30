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湖人終於啟動交易！送走主控羅素+3次輪籤　換回籃網3D大將

▲▼湖人羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人主控羅素。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

開季前並未進行任何實質性補強的湖人，今(30)日終於展開行動，將主控羅素(D'Angelo Russell)、劉易斯(Maxwell Lewis)和3枚次輪選秀權交易到籃網，換回全能的3D球員芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)和米爾頓(Shake Milton)，這是近7年半以來，羅素第5次被交易。

現年28歲的羅素是2015年榜眼，他的生涯就從湖人發跡，不過僅待了2季，2017年夏天被交易到籃網後，輾轉待過勇士、灰狼，直到2023年交易截止前再次重返洛城，該季幫助球隊打進西區冠軍賽，然而他在分區決賽完全熄火，場均僅6.3分，湖人最終遭到金塊橫掃出局。

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羅素上季也在先發與替補之間「來來回回」，在首輪再次與金塊狹路相逢的系列賽，他的表現依舊不穩，儘管他今夏執行了球員選項留隊，仍陷入交易傳聞中。他本季從季初的先發被降為替補，出賽29場，當中10場先發，場均能得12.4分、2.8籃板和4.7助攻。

▲▼籃網強森、芬尼-史密斯、「德國軟豆」施洛德 。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網芬尼-史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

羅素在湖人的角色不斷變動，《ClutchPoints》這個月初就曾直言，對雙方來說，在季中就進行交易將是雙贏。最終洛城在今日啟動一筆涉及4名球員的交易，將羅素、劉易斯和3個次輪選秀權(2027、2030和2031年)送到籃網，換回全能的3D球員芬尼-史密斯和米爾頓。

31歲的芬尼-史密斯近來受到多隊追逐，他本季繳出場均10.4分、4.6籃板，三分命中率達到生涯新高的43.5%，並以高水準的側翼防守著稱。自2023年2月在厄文(Kyrie Irving)交易案中被送到布魯克林，他就一直待在籃網，如今他將成為天王詹姆斯(Lebron James)與戴維斯(Anthony Davis)的新幫手。

關鍵字： NBA湖人籃網羅素芬尼-史密斯

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