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「台灣比想像中冷」　巨人195公分育成左投曝冬盟最大收穫

▲讀賣巨人左投鴨打瑛二。（圖／鴨打瑛二IG:kamouchi.eiji）

▲讀賣巨人左投鴨打瑛二。（圖／鴨打瑛二IG:kamouchi.eiji）

記者楊舒帆／綜合報導

來台灣參加亞洲冬季聯盟中有出色表現的20歲育成投手鴨打瑛二以195公分的高大身材，在聯盟中並列最多3勝。這位前途看好的年輕投手分享了他在異國的收穫和下季的決心。

對鴨打而言，在台灣近一個月的「武者修行」讓他大幅增加信心。他以提升直球精準度為目標，在冬盟4場先發中拿下並列最多的3勝，防禦率0.84位居第三，展現穩定的投球表現。在12月15日對日本社會人的決賽中擔任先發，投了5局1/3只被擊出1支安打無失分的好投，拿下勝投並獲選單場MVP。

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「台灣比想像中還冷，所以我把重點從球速轉為提升投球精準度。最大的收穫是觀察打者的反應。我覺得在後半段成功避免讓打者擊中球心。」鴨打瑛二說。

鴨打瑛二是巨人隊日籍投手中最高的，從195公分的高度投下的直球，再搭配曲球、滑球、指叉球和變速球等多樣化球種。球季期間，三軍投手教練野上亮磨就一直強調他讓打者感到「難以擊中」的特質是他的武器。在台灣，他更進一步磨練這項特質。
「我雖然投不出像田村朋輝（最速159公里的育成投手）那樣快的球，但我的特點是要站上打擊區才能體會的不協調感，以及無法從數據呈現的難打特質。從結果來看，我想我有好好發揮出這個特點。」鴨打瑛二表示。

今年雖然曾因傷缺賽，但在三軍比賽中擔任先發，13場比賽取得3勝1敗，防禦率1.23。在44局中奪下43次三振，三振率達8.80，巨人三軍總教練駒田德廣也稱讚他「在投手板上的球威變強了」，展現成長。為了將在台灣獲得的感覺延續到下季，他計畫在休季持續投球練習，同時面對課題。

鴨打瑛二表示，「（目標是）穩定投球姿勢、提升球速和投球體力。球速和變化球的精準度是在不斷投球中提升的，所以我認為投球練習很重要。沒有休息的時間，希望能每天都不忘記棒球。」

邁入第四年的下一季，他以2022年以來首次二軍出賽以及晉升一軍為目標，期待有更大的飛躍。鴨打瑛二表示，「首要目標是進入一軍。這三年讓我深刻體會到，要在一軍有好表現，擁有一年到頭都不會受傷的體能非常重要。我要以這點為基礎努力。」

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