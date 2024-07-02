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MVP約基奇「力推」金塊簽衛少　丹佛連2年放走冠軍功臣

▲▼金塊一哥約基奇正在力促球隊簽下衛斯布魯克 。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊一哥約基奇（右）正在力促球隊簽下衛斯布魯克 （中）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2023年冠軍隊金塊還未有補強動作，就先失去2冠射手「KCP」波普(Kentavious Caldwell-Pope)，丹佛的名單上還有兩個空位，隨隊記者溫德(Harrison Wind)披露，一哥約基奇(Nikola Jokic)正力促球隊簽下2017年度MVP衛斯布魯克(Russell Westbrook)，補強板凳陣容。

35歲的衛少生涯邁入尾聲，過去2季他都披快艇戰袍，上季在哈登(James Harden)也來到洛城之下，他自願改打替補，整季出賽68場，場均能得11.1分、5籃板和4.5助攻。

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衛少日前才決定執行2024-25賽季價值400萬美元的球員選項，但自由市場開市後，就傳出快艇想交易送走他，且他與2023年冠軍隊金塊「互有意思」。丹佛記者溫德報導，金塊MVP約基奇一直在「幕後」給球隊意見，最近他正力促金塊簽下衛少。

▲▼金塊一哥約基奇正在力促球隊簽下衛斯布魯克 。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊一哥約基奇正在力促球隊簽下衛斯布魯克 。（圖／達志影像／美聯社）

溫德分析，金塊名單目前還有2個空位，其中一個可能會補控衛，應該就是衛少；另一個則可能用約500萬美元的中產特例網羅替補中鋒。

金塊上季豪取57勝25敗，卻在季後賽次輪與灰狼廝殺到搶七落敗，沒能完成2連霸，在其他爭冠強敵如七六人、獨行俠等今夏都「大進補」之下，丹佛還沒有動作，且他們連續2年失去冠軍功臣，去年是布朗(Bruce Brown Jr.)，今年則是波普，戰力不升反降。

關鍵字： NBA金塊約基奇衛斯布魯克

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