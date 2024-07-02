快訊／K湯掰了勇士！3年16億前進獨行俠　聯手唐西奇、厄文組3巨頭

▲湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士3巨頭正式宣告解體，4冠神射湯普森(Klay Thompson)今(2)日與獨行俠達成3年5000萬美元(約16.2億)的合約協議，結束13年灣區生涯，將到達拉斯聯手「金童」唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)組成3巨頭，爭取個人第5座總冠軍。

根據《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的最新消息，湯普森已經與獨行俠達成3年合約協議，勇士與達拉斯、黃蜂合作進行先簽後換，來幫助K湯前進自己偏好的新東家，獨行俠將格林(Josh Green)送到黃蜂，換回2枚次輪選秀權。

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自由市場昨(1)日開市後，傳出湯普森將與獨行俠、湖人、快艇和七六人等4隊會面，湖人天王詹姆斯(LeBron James)甚至親自致電K湯邀他入隊，不過最終這位4冠神射沒有選擇洛城。

「沃神」指出，K湯選獨行俠是著眼於來到這裡將給他爭奪個人第5冠的最佳機會，獨行俠今年殺入總冠軍賽，以1勝4敗不敵塞爾提克，距總冠軍僅差3勝。