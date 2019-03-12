運動雲

> >

水手席格手指動刀缺席東京開幕戰　8年來首度進傷兵名單　

ETtoday運動雲

水手重金續留席格。(圖／達志影像／美聯社)

▲水手三壘手席格。(圖／達志影像／美聯社)

水手主力三壘手席格（Kyle Seager）過去鮮少出現傷病，但12日由球團宣布他將進行左手指手術，確定缺席20日與21日水手出戰運動家的日本東京開幕戰，歸隊時間未定，這也是他生涯8年來首度進入傷兵名單。

席格自2012年開始成為水手先發野手後單季從不缺陣超過8場，但他去年球季表現寫下生涯最低2成21打擊率，今年春訓雖可繳出3成18打擊率，但近日檢查左手肌腱後決定進行手術修復。

席格表示自己職業生涯8年從沒進過傷兵名單，在手術後也確定趕不上東京開幕戰，他表示，「我第一次不得不進入傷兵名單，我本來對這件事情很引以為傲。歸隊時間一切都取決復原的進度，醫生沒有給我明確歸隊時間，確定的是我不會去日本，我很失望，因為不能跟隊友一起參加開幕戰。」

請繼續往下閱讀...

水手隊總教練薩維斯（Scott Servais）目前也無法預測席格歸隊時間，只確定將缺席整個4月。席格生涯8年都待在水手，在水手去年清倉大拍賣下仍被留住，他生涯單季平均可轟出25發全壘打，繳出打擊三圍.258/.325/.441成績，席格確定缺陣後，三壘手位置也將由一壘手希利（Ryon Healy）暫時補上。

關鍵字： 水手席格運動家MLB
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

熱門新聞

勇士末節崩盤敗給爐主太陽　柯爾疑飆髒話罵「我受夠格林」

徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

伊巴卡鎖喉遭驅逐、林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

準備好再挑戰職棒　蔡仲南：濫竽充數會影響比賽品質

洋基新同學歐塔維諾大幅度二縫線配滑球　隊友：太噁心了！

看林書豪背後妙傳製造犯規上罰球線　羅瑞笑了還擁抱打氣

讀者回應

﻿

最新新聞

1光芒對哈波也擺「四外野」佈陣

2衛少再槓爵士球迷

3鄭浩均完投　率國體6比4擊敗台體

4暴龍傷了羅瑞　伊巴卡恐被禁賽3到5場

5威廉斯板凳總得分史上第一

熱門新聞

1勇士主帥疑飆髒話罵「我受夠格林」

2【獨家】徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

3林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

4蔡仲南：濫竽充數會影響職棒品質

5歐塔維諾誇張滑球　隊友：太噁心

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366