水手席格手指動刀缺席東京開幕戰　8年來首度進傷兵名單　

▲水手三壘手席格。(圖／達志影像／美聯社)

水手主力三壘手席格（Kyle Seager）過去鮮少出現傷病，但12日由球團宣布他將進行左手指手術，確定缺席20日與21日水手出戰運動家的日本東京開幕戰，歸隊時間未定，這也是他生涯8年來首度進入傷兵名單。

席格自2012年開始成為水手先發野手後單季從不缺陣超過8場 ，但他去年球季表現寫下生涯最低2成21打擊率，今年春訓雖可繳出3成18打擊率，但近日檢查左手肌腱後決定進行手術修復。

席格表示自己職業生涯8年從沒進過傷兵名單，在手術後也確定趕不上東京開幕戰，他表示，「我第一次不得不進入傷兵名單，我本來對這件事情很引以為傲。歸隊時間一切都取決復原的進度，醫生沒有給我明確歸隊時間，確定的是我不會去日本，我很失望，因為不能跟隊友一起參加開幕戰。」

請繼續往下閱讀...

水手隊總教練薩維斯（Scott Servais）目前也無法預測席格歸隊時間，只確定將缺席整個4月。席格生涯8年都待在水手，在水手去年清倉大拍賣下仍被留住，他生涯單季平均可轟出25發全壘打，繳出打擊三圍.258/.325/.441成績，席格確定缺陣後，三壘手位置也將由一壘手希利（Ryon Healy）暫時補上。