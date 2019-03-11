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中職／統一獅榮耀30假日限定球衣　陳鏞基驚豔：很時尚

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▲統一獅陳鏞基、施子謙。（圖／記者王真魚攝）

▲統一獅陳鏞基、施子謙。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅成軍30週年，是中職史上唯一擁有30年職棒歷史的元祖球隊，球隊推出「榮耀30經典」假日限定球衣，呈現早年的條紋球衣，傳遞傳遞「經典卓越」及「歷史榮耀」兩大意象。陳鏞基代表球隊出席記者會，並穿上新球衣，「一開始看到有點驚豔，這跳脫了原本統一獅視覺主觀，早期以橘色、綠色，再來是橘黑，這次是以白色為主，還滿時尚的。」

獅隊今年再次邀請Filter017設計團隊操刀構思設計與執行；主視覺以全新的經典條紋球衣與年度主題口號「PROUD」做為視覺彰顯訴求與貫穿元素。

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球隊邁入第30年，陳鏞基認為相當難得：「我們是唯一中職尚未易主的球隊，真的很不容易，這就是統一獅的決心，希望台灣棒球越來越好，甚至和日本韓國一樣、蓬勃發展。」

30週年經典紀念版球衣借鑒統早年所使用的條紋球衣之概念，融合目前主場球衣及球隊視覺，加以重新設計詮釋，有別以往的簡約設計感，透過耐人尋味的精緻細節，線條、粒子刻劃與色調對比，強調棒球運動特有的速度與力量美學。

施子謙作為投手代表出席記者會，首度走秀難掩緊張心情，笑稱比打球還緊張，是相當特別的經驗，而能夠穿上條紋球衣，他說：「其實進來之後一直很想穿看看（條紋球衣）， 這是統一的傳統特色，有著過去拿冠的感覺，設計也相當簡潔有力，不會有太多顏色，能夠讓我們在場上更有活力。」

拍攝棚拍過程中，潘武雄首度看到30週年球衣，直呼真的很帥氣：「球隊曾經有條紋球衣，2013復古祭也穿過，那件球衣有神奇的魔力，贏球率很高，而這套新的30週年球衣，看起來更有質感，希望能延續條紋球衣的高勝率。」

▲統一獅陳鏞基、施子謙。（圖／記者王真魚攝）

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