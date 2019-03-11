憂心大聯盟與博彩合作　紅襪教頭憶好友談中職「黑鷹事件」

▲紅襪總教練柯拉（Alex Cora）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

大聯盟本季開始與博彩公司合作，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）不免感到憂心，不只大聯盟過去也曾出現假球事件，他的好友，前時報鷹洋將威格（Hector Villanueva）可是目睹當年中職「黑鷹事件」的一切。

根據《The Athletic》記者蓋蒙斯（Peter Gammons）報導，春訓階段大聯盟就派人向30隊宣導，本季接下來的比賽向外界釋出先發打序之前，必須提前15分鐘先遞交一份給大聯盟，如果需要更動也得先行通知聯盟，這麼做是為了配合博彩公司賭盤賠率。

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對於大聯盟與博彩公司合作的大膽作法，紅襪總教練柯拉相當憂心，「這整件事可是相當嚴重的，我們必須感到擔心，」柯拉說道，「這是個新政策，我們必須想辦法讓整個政策更加完整，球員、球團，我們都知道事情的嚴重性，得謹慎地遵守每個細節。」

柯拉會這麼嚴肅看待這件事，主要還是因為他的好友，前小熊、紅雀捕手，曾在1997年加盟中職時報鷹的威格，向他說過「黑鷹事件」的一切，「他跟我說，投手會故意把球投在紅中、打者會亂揮棒，就連主審也會亂判。」

不只中華職棒，就連大聯盟也曾發生過假球事件，80年代羅斯（Pete Rose）退役後擔任紅人隊總教練期間，屢次在自家球隊比賽前下注，導致就算有歷史安打王頭銜，仍被名人堂阻擋於門外。1919年世界大賽的「黑襪事件」，白襪隊至少8名球員涉嫌打假球。