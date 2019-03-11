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馬刺主場蝙蝠再現　字母哥作客怕到想躲

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▲馬刺11日對戰公鹿時主場再度出現蝙蝠

記者陳瑞浩／綜合報導

馬刺主場AT&T中心過去曾多次出現蝙蝠，11日公鹿作客時蝙蝠再度於比賽第3節時出現，有趣的是出現後馬刺就在節末取得領先，終場也擊敗公鹿拿下勝利，賽後公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）表示是他人生中第一次近距離看到蝙蝠，他非常害怕，但羅培茲（Brook Lopez）卻開玩笑表示想被咬。

▲▼公鹿字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

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▲公鹿字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

馬刺主場蝙蝠飛入場內狀況相當頻繁，11日馬刺對戰公鹿時第三節5分鐘時又再度有蝙蝠出現，牠先飛向迪羅臣（DeMar DeRoZan），又在吉祥物追趕下撲向於場邊準備上場的布萊德索（Eric Bledsoe），場面有趣。布萊德索表示，「我只想離他遠遠的，看到有人拿著網子在追蝙蝠，我也想趕快躲開」

賽後字母哥表示，這是他人生第一次近距離看到蝙蝠，「我很害怕，我不敢招惹這些傢伙，我看到之後很想趕快逃跑。」相較字母哥的害怕，羅培茲卻相當失望蝙蝠沒去找他。

▲▼羅培茲（Brook Lopez）（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿中鋒羅培茲（圖／達志影像／美聯社）

羅培茲表示他很失望蝙蝠沒向他飛去，他很樂意被蝙蝠咬一口，密德爾頓（Khris Middleton）則對羅培茲不怕蝙蝠相當驚訝； 馬刺本季主場就出現過2次蝙蝠，過去陣中老將吉諾比利曾有徒手抓下蝙蝠的美技，但因為他已退休，馬刺多半由場務人員處理或吉祥物小野狼（The Coyote）做娛樂性質的驅趕。

馬刺主場所在地聖丹東尼奧市隸屬於全美蝙蝠主要的棲息地德州，全美47種蝙蝠更有32種就在德州，因聖安東尼奧郊區有座全球最大蝙蝠聚落布蘭肯洞穴（Bracken Bat Cave），春天數更達40萬隻，因此馬刺主場常會發生蝙蝠誤闖的狀況。

關鍵字： NBA馬刺公鹿羅培茲字母哥
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