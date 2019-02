這次不用吉諾比利！　馬刺吉祥物化身蝙蝠俠抓誤闖蝙蝠

▲馬刺吉祥物化身蝙蝠俠抓蝙蝠。(圖/翻攝自推特/BleacherReport)



記者張曜麟/綜合報導

馬刺1日在主場迎戰籃網,當時AT&T中心來了不速之客,有多隻蝙蝠在球場飛舞,一度讓比賽中斷,也讓人想起曾徒手抓蝙蝠球星吉諾比利(Manu Ginobili),時隔2天黑衫軍繼續在主場面對鵜鶘,這次又有蝙蝠造訪,不過球迷沒有召喚「鬼切」,因為他們有自家吉祥物化身蝙蝠俠,還成功抓下蝙蝠逗得全場大笑。

蝙蝠造訪AT&T中心的歷史相當久遠,最令人難忘的就是2009年,當時一隻蝙蝠飛進球館在球場中間亂竄,比賽被迫中斷,不過身為聖城守護者的吉諾比利,除了在場上是著名的鬼之切入外,也展現抓蝙蝠功力,當時直接一巴掌就將大家遲遲無法抓住的蝙蝠打暈,贏得全場觀眾喝采,之後只要有蝙蝠闖進球館,球迷就會想到吉諾比利。

相隔10年馬刺主場又有蝙蝠來訪,次數還相當頻繁,從1日至3日連續兩場比賽都有蝙蝠,不過前一次由於有多隻飛來又一直無法抓到,只好等到蝙蝠群自己飛離才繼續比賽。3日面對鵜鶘只有一隻來訪,馬刺的吉祥物早有準備,他身穿蝙蝠俠裝扮直接進場抓蝙蝠,最終也不負眾望靠著飛撲成功逮到不速之客,並讓比賽繼續進行;有球迷調侃,「吉祥物裝扮裡面應該就是吉諾比利。」

Who needs Manu when you have The Coyote pic.twitter.com/JZlEdHAN99