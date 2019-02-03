這次不用吉諾比利！　馬刺吉祥物化身蝙蝠俠抓誤闖蝙蝠

▲馬刺吉祥物化身蝙蝠俠抓蝙蝠。（圖／翻攝自推特／BleacherReport）



記者張曜麟／綜合報導

馬刺1日在主場迎戰籃網，當時AT&T中心來了不速之客，有多隻蝙蝠在球場飛舞，一度讓比賽中斷，也讓人想起曾徒手抓蝙蝠球星吉諾比利(Manu Ginobili)，時隔2天黑衫軍繼續在主場面對鵜鶘，這次又有蝙蝠造訪，不過球迷沒有召喚「鬼切」，因為他們有自家吉祥物化身蝙蝠俠，還成功抓下蝙蝠逗得全場大笑。

蝙蝠造訪AT&T中心的歷史相當久遠，最令人難忘的就是2009年，當時一隻蝙蝠飛進球館在球場中間亂竄，比賽被迫中斷，不過身為聖城守護者的吉諾比利，除了在場上是著名的鬼之切入外，也展現抓蝙蝠功力，當時直接一巴掌就將大家遲遲無法抓住的蝙蝠打暈，贏得全場觀眾喝采，之後只要有蝙蝠闖進球館，球迷就會想到吉諾比利。

相隔10年馬刺主場又有蝙蝠來訪，次數還相當頻繁，從1日至3日連續兩場比賽都有蝙蝠，不過前一次由於有多隻飛來又一直無法抓到，只好等到蝙蝠群自己飛離才繼續比賽。3日面對鵜鶘只有一隻來訪，馬刺的吉祥物早有準備，他身穿蝙蝠俠裝扮直接進場抓蝙蝠，最終也不負眾望靠著飛撲成功逮到不速之客，並讓比賽繼續進行；有球迷調侃，「吉祥物裝扮裡面應該就是吉諾比利。」