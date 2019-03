▲馬刺艾德里奇(左)、公鹿「字母哥」安戴托昆波(右)(圖/路透)

記者陳瑞浩/綜合報導

近況火燙的馬刺於11日迎戰東區強權公鹿,馬刺艾德里奇(LaMarcus Aldridge)與公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)上演史詩對決,字母哥砍下27分、13籃板、6助攻,艾德里奇也以29分、15籃板、2助攻、2阻攻、2抄截成績回應,他在第四節初更連取4分力抗公鹿反撲,終場馬刺就以121比114刺傷公鹿,馬刺飆出一波5連勝,5成6勝率已並列追上第6爵士,更擠下快艇成為西區第7。

2月馬刺在不理想的客場之旅後引起退役老將吉諾比利(Manu Ginobili)的到場觀心,隨後馬刺便拉出神奇連勝。馬刺此役雖上半場被公鹿三分砲火攻擊下落後11分。但下半場開始馬刺開始與公鹿駁火,兩隊3度互換領先,第三節終了前靠著迪羅臣(DeMar DeRoZan)與貝里納里(Marco Belinelli)的攻勢終於超前5分。

#GoSpursGo @aldridge_12 (29) and @DeMar_DeRozan (28) score 25+ points in the same game for the 6th time this season! pic.twitter.com/PZBPEDTkC3