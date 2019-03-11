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全英賽／桃田賢斗三局擊敗安賽龍　成為120年來首位日本冠軍

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▲▼2019全英公開賽,全英賽,桃田賢斗 。（圖／路透）

▲2019全英公開賽,桃田賢斗 。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽10日將進行各項決賽賽事，現任球王日本桃田賢斗對上前任球王丹麥安賽龍(Viktor Axelsen)，最終雙方大戰三局81分鐘，桃田賢斗以2比1（21：11、15：21、21：15）奪下勝利，也收下生涯第一座全英賽冠軍。

去年強勢封王的桃田賢斗，本屆要問鼎他在全英賽的首座冠軍，從首戰打至4強，都是以直落二一路挺進，另一邊安賽龍則是打了兩場三局賽事，雙方交手11次，桃田賢斗橫掃10連勝，上一次交手是在去年印尼大師賽，當時桃田賢斗以直落二，第二局甚至只讓安賽龍拿4分。

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本次交手第一局桃田賢斗先掛網，雙方都發生失誤2平，多拍來回後安賽龍出界，桃田賢斗直線進攻5：2，安賽龍胯下擊球，但桃田賢斗以等在網前下殺，安賽龍回擊近身球，安賽龍頻出界但近身球追至一分差，桃田賢斗11：9領先。

桃田賢斗掛網但近身攻擊13：10，安賽龍大對角攻擊，讓桃田撲地不及，38拍來回後安賽龍出界，桃田賢斗網前突擊16：11，安賽龍接連掛網，桃田賢斗連拿8分，桃田賢斗先拿下局點21：11。

第二局桃田賢斗進攻落在界內、網前突擊，強勢進攻3：1，不過安賽龍大對角進攻追至3平反超，不過桃田賢斗lucky ball，安賽龍重殺讓桃田賢斗撲地不及6平，桃田賢斗中路進攻，安賽龍近身球頻搶網追上，桃田賢斗直線攻擊11：10領先。

安賽龍lucky ball再度追平，不過安賽龍強勢取得15：11，連下5分拉開分差，桃田賢斗連趕2分，安賽隆再勾大對角進攻連續拿分，安賽龍先搶下局點21：15扳回。決勝局一開始安賽龍強勢4：0領先，安賽龍掛網、出界，讓桃田賢斗連拿3分，安賽龍進攻取分6：4，桃田賢斗直線攻擊追至7平，安賽龍再反超，雙方緊咬比分，桃田賢斗11：9超前。

安賽龍又再追上至一分差超前，不過桃田賢斗直線進攻、網前下殺追上，並連拿6分18：11，安賽龍回擊掛網但連趕3分，桃田賢斗挑戰成功出現冠軍點，安賽龍大對角追分，不過桃田賢斗網前突擊以21：15收下勝利。

全英賽於1899年創立，而日本男單的最佳成績，是在田兒賢一2010年不敵大馬球王李宗偉後獲得亞軍，120年來從未有男單選手能夠成功捧冠，桃田賢斗也成為全英賽創立以來第一位日本冠軍。

▼安賽龍 。（圖／路透）

▲▼2019全英公開賽,全英賽,安賽龍 。（圖／路透）

關鍵字： 全英賽桃田賢斗
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