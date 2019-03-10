SBL／強森、李啟瑋雙創新高合砍51分　璞園退達欣獨佔第4

▲強森（Orlando Johnson）豪取生涯新高32分，璞園退達欣5連勝。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新北報導

爭奪季後賽排名階段，戰績都是15勝14敗的璞園與達欣10日板橋體育館碰頭。璞園雖然首節陷入10分落後，但李啟瑋次節獨拿17分超前，決勝節強森（Orlando Johnson）關鍵時刻抄截後連飆2顆三分球粉碎達欣，終場以94比84奪得5連勝，同時也是對戰達欣的5連勝，獨佔第4名。

梅奧延續上一場大三元火燙手感，首節獨拿12分幫助達欣取得10分優勢，但次節擺出麥克連（Anthony McClain）單洋將遭封鎖，璞園開局掀起10比0攻勢超前，加上李啟瑋倒數10秒抄截後飆進三分球、單節17分進帳，璞園打出35比11反倒以14分領先。

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第三節梅奧連線麥克連合砍19分，將分差縮小到7分。決勝節開局達欣出現得分荒馬上陷入15分落後，林宜輝挺身而出連砍8分一度追到4分差，強森出面穩定局面，放進兩分之後抄截再飆進三分球，倒數26秒上演「腳踝終結者」外線開砲，終場璞園以10分差獲勝。

強森豪取生涯新高32分，外帶10籃板、7助攻，李啟瑋飆進4顆三分球得到本季最佳19分，吳岱豪15分進帳。達欣方面，梅奧26分、8籃板、5助攻，麥克連22分、20籃板、6阻攻「雙二十」演出，林宜輝15分、6籃板。