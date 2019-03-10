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大專棒聯／郭勇志回台體客座　鼓勵心態準備好再拼職棒

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▲大專棒聯，台體客座教練郭勇志。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大專棒聯，台體客座教練郭勇志。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

原富邦悍將一軍投手教練郭勇志離開職棒後，回到母校台體擔任客座教練指導投手，希望能幫助大專球員把握珍貴的學生時光，犯錯後從中學習，進而準備好自己心態再挑戰職棒。

回歸基層是郭勇志一直想要做的事，除了培育後輩之外，也多留一點時間陪家人，他坦言，「以前當選手和教練，都沒有太多時間陪伴兒子成長，母校台體的校長林華韋希望我回來幫忙。」

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郭勇志2009年離開興農牛後，曾回到台體擔任教練，之後在國訓隊服務，還曾在2014年加入U18中華隊教練團，之後才被富邦悍將網羅回到職棒圈擔任教練。郭勇志坦言，「能再次回到業餘，感覺很特別，跟選手互動不錯，當然職棒的勝負壓力比較大，回到學校工作，是以教育者的身份，不只希望球員球技進步，還要把握機會唸書。」

中職選秀近年來以高中畢業生為主，大學生選秀不吃香，郭勇志認為，「當學生最珍貴的部分就是能花時間把學業和練球兩件事做好，我也常跟他們說，犯錯之後就要把握機會學習，改變缺點。大學生想挑戰職棒，我會跟他們分享很多事情，自己心態有沒有準備好很重要，（職棒）機會很容易被壓縮，可能一兩年就看不到你，就很可惜，有時候不是實力問題，是空間被壓縮。」

關鍵字： 大專棒聯台灣體大郭勇志
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