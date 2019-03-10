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雷霆3先發犯滿近10年僅三度　喬治怒批裁判罰2.5萬美元

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▲▼Paul George。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆喬治因批評裁判遭罰款。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

雷霆於10日出戰快艇時先發3人疑似遭裁判不公平吹判導致先發三人全數犯滿畢業，雷霆球星喬治（Paul George）賽後因此怒批裁判執法有失公正，並表示他出此言論肯定會被罰錢，但他仍必須表達不滿，果然聯盟於11日就因他批評吹判而向喬治罰款2.5萬美元（約75萬台幣）。

雷霆於10日以108比118敗給快艇，衛斯布魯克（Russell Westbrook）於第三節7分鐘就犯滿畢業，喬治也在最後3分鐘領到第6次犯規離場，造成雷霆第4節追分大不利，第4節最後9秒兩隊僅差6分，中鋒亞當斯（Steven Adams）也在吹判犯規下犯滿離場最終雷霆也輸球，雷霆此役3名先發全數犯滿畢業，創下聯盟近10季第3次3名先發犯滿紀錄。

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▲雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克對戰快艇第3節時就犯滿畢業。（圖／達志影像／美聯社）

除犯規之外，雷霆該役罰球次數以26比46比快艇少了20次，喬治也因此相當不滿並於賽後表示，「吹得很不公正，抱歉真的吹很不公正，我們本季一直是如此，這狀況已快失控，有時我們沒有肢體接觸，對手還是不斷上罰球線。」

喬治表示，他知道自己會因為批評裁判而罰款，但他實在嚥不下這口氣，「我就算不是替自己講，我也要替衛斯布魯克辯解，沒人比他切入時被碰撞的多，這吹判太狗屎（piece of shit），我們被拉扯成這樣，但什麼都沒得到。」

「說實在我也無能為力，我這樣講肯定又要被罰錢，他們也只會在我們把事實說出來時罰錢，什麼都還是不去改變，儘管這一定得改變，但我對這狀況完全無能為力。」

雷霆近況因喬治右肩痠痛造成出賽不穩定，儘管出賽投籃手感與命中率也相當不佳，他場均下降至22分，投籃命中率也不及三成，雷霆近10戰只拿下3勝，儘管如此雷霆目前仍以40勝26敗戰績排名西區第4，目前暫對排名未有影響。

▼雷霆近10戰只收下3勝。（圖／路透）

▲▼馬刺跨季主場對戰雷霆8連勝。（圖／路透）

關鍵字： 喬治雷霆NBA
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