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SBL／男模5次千分紀錄之戰　兩度敗給高中教練許晉哲

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▲裕隆呂政儒、B.戴維斯，富邦張宗憲。（圖／籃協提供）

▲呂政儒。（圖／籃協提供）

記者洪偵源／新北報導

呂政儒7日例行賽對富邦攻下15分，SBL生涯總得分來到5002分，成為史上史上第一位達5000分門檻的球員，但所屬的裕隆78比92輸球，生涯5次千分里程碑的比賽，有3次輸球，並有2次敗在高中恩師許晉哲的球隊。

第2季開始SBL生涯的呂政儒，於第6季對璞園（2009年5月3日）的比賽，達到生涯總得分1000分的里程碑，當時璞園教頭就是他再興中學時代的教練許晉哲，不過裕隆當時97比118敗給璞園。

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呂政儒的2000分紀錄，在第9季所達成，在與台銀的交手上（2012年2月4日），單場攻下26分，當時裕隆82比77贏球，第12季呂政儒來到3000分里程碑，對手同樣是台銀 （2014年11月23日），裕隆76比58獲勝。

接著在第14季對台啤 （2016年12月29日），呂政儒單場28分，生涯得分來到4000分里程碑，不過裕隆75比80輸球，接著就是這次的5000分大關。


5000分的意義在於，SBL開辦至今，只有呂政儒一個人率先來到這個位置，代表他的SBL生涯不但夠長，還要有穩定表現，而他本就是裕隆當家射手，只可惜沒能用贏球來為紀錄做點綴，球隊又處於4連敗。

巧合的是，呂政儒生涯1000分與5000分的紀錄之戰，對手都是許晉哲的球隊，而這兩次裕隆都吃了敗仗。

▲▼富邦勇士總教練，許晉哲。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲許晉哲。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： SBL呂政儒裕隆
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