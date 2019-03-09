SBL／呂政儒5千分紀錄夜　裕隆不敵富邦吞4連敗

▲呂政儒生涯得分達5000分，郭昭男攻下本季新高，但都難救裕隆連敗。（圖／籃協提供）



記者洪偵源／新北報導

第16季SBL例行賽，裕隆7日在板橋體育館與富邦的交手，當家射手呂政儒攻下15分，生涯總得分來到5002分，成為SBL第一位5000分俱樂部成員，但這創紀錄之夜，裕隆78比92吞下4連敗。

裕隆本季打得掙扎，洋將也是一換再換，不過呂政儒又來到生涯里程碑，對富邦賽前，生涯總得分為4987分，只要拿到13分，就能成為史上第一位生涯總得分來到5000大關的球員。

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雖然表定5點開打的比賽，因地板反潮延後至6點開打，依舊不影響呂政儒的表現，第一節就攻下8分，第二節倒數3分鐘時上場，一次切入上籃得手，離紀5000分的錄剩下3分的差距。

下半場剛開始沒多久，呂政儒就三分破網，正式成為5000俱樂部第一位成員，最終共拿下15分，不過紀錄輝煌，能給裕隆的幫助有限，上半場還落後1分，到下半場就完全被富邦狠甩。

富邦第三節打出29比17攻勢，裕隆已經來到雙位數落後，第四節也無力再追，富邦拿到本季第17勝，仍暫居聯賽排行榜第二名，裕隆近期則吞下4連敗。

富邦賈西亞拿下21分、13籃板，張宗憲攻下18分，米歇爾有17分，張伯維拿11分，裕隆以郭昭男23分最高，同時也是他個人本季新高。

▲呂政儒是史上第一位生涯5000分的球員。（圖／籃協提供）