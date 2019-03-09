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大專棒聯／南華打線火力大雨澆不息　8局11比1扣倒大同

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▲大專棒聯，南華阮明契。（圖／記者楊舒帆攝）

▲南華打線發揮扣倒大同學院。（圖／記者楊舒帆攝）

記者路皓惟／綜合報導

107學年度大專棒球聯賽9日八強複賽，南華大學與大同學院之戰移師嘉義市棒球場開打，雖然中間一度因雨中斷，但南華打線不受影響發揮火力，全場揮出14支安打，全浩偉在八局下擊出再見安打，率隊以11比1提前扣倒大同學院，拿下複賽第一勝。

此戰二局下，南華首棒打者阮明契推出深遠二壘安打帶動球隊攻勢，張政禹掃出一壘邊線安打，幫助球隊先馳得點。隨後對方投手犯規，攻佔上二、三壘，全浩偉補上一支清壘二壘安打，南華擴大至3比0領先。

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南華於三局下攻勢再起，張政禹把握一、三壘有人機會，這支德州安打帶有1分打點，蔡耀原安打再下一城，接著投手出現大暴投，張政禹跑回本壘巧妙閃過觸殺，攻下南華第6分。

六局上結束，現場開始下起大雨，場邊工作人員趕緊蓋上帆布，經過大約2小時後雨勢漸緩，雙方球員捲起褲管進場協助清除積水，恢復場地後繼續進行剩餘的比賽，賽事也因雨勢中斷將近4小時。

六局下南華陳鼎傑選到保送、沈朕清安打攻佔一、三壘，下一棒阮明契雖擊出雙殺打，但成功送回三壘跑者，領先來到7比1。七局下，南華又是一陣猛攻，靠2支安打、1次保送和1失誤，拿下2分。八局下，張政禹安打送回阮明契，一、二壘有人情況下，全浩偉安打敲進第11分，幫助球隊於八局提前扣倒大同，奪得複賽首戰勝利。

南華先發郭郁政主投6局被打6支安打失掉1分，投出8次三振，拿下勝投，而此戰唯一的失分出現在四局上，被大同學院陳昱誠掃出一支三壘安打掉分。打線部分張政禹和全浩偉都繳出猛打賞成績，合計貢獻6分打點表現最佳。

關鍵字： 大專棒聯南華大學大同學院
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