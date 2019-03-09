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哈登戲耍巴特勒完成高難度上籃　31分領火箭輕取七六人

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▲火箭哈登。（圖／路透社）

▲哈登輕鬆拿31分幫助火箭退七六人。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

火箭9日迎來七六人踢館，費城在少了恩比德(Joel Embiid)情況下，防守端出現極大問題，不斷遭到火箭強攻內線，還多次出現防守漏洞，讓火箭全場壓著打，休士頓也靠著哈登(James Harden)首節攻下16分建立極大優勢，加上全場31分，10籃板的表現，最終以107比91輕取七六人。

由於七六人的禁區守護神恩比德因傷持續缺戰，讓火箭抓住機會往內線猛攻，除了無法擋住火箭攻勢之外，自身防守還不斷被休士頓大軍瘋狂開後門，在第一節火箭就取得16分優勢。隨後七六人做出調整，巴特勒(Jimmy Butler)與哈里斯(Tobias Harris)在外線不斷開轟，但火箭同樣多點開花，哈登還在讀秒階段靠著超強節奏晃開巴特勒，殺入禁區後還拉桿閃過強森(Amir Johnson)的防守拿分，兩節打完火箭以59比44帶著15分領先進入下半場。

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易籃後兩隊互有來往，哈里斯與哈登不斷對飆，但具有主場優勢的火箭靠著外線打出11比3的攻勢，再把領先優勢擴大到21分，七六人也只能靠著零星單打來追分，導致差距依舊無法縮小，第三節終了火箭已經領先22分。

進入決勝節火箭依舊手感火燙，格林(Gerald Green)、尚波特(Iman Shumpert)、克拉克(Gary Clark)先後在三分線上開轟，一度幫助火箭領先達24分，但巴特勒也率隊很快連追7分，無奈火箭靠著團隊優勢仍沒有給七六人機會，在最後4分鐘哈登助攻卡佩拉(Clint Capela)完成爆扣後，以101比81領先，休士頓也換下主力，七六人也無力反抗最終火箭就以107比90輕鬆拿下勝利。

全場火箭4人得分上雙，哈登攻下31分，10籃板，7助攻；卡佩拉18分，9籃板；葛登17分，1籃板，3助攻，七六人方面，哈里斯得到22分，9籃板；巴特勒19分，9籃板，3助攻；西蒙斯(Ben Simmons)15分，9籃板，10助攻。

▲火箭哈登。（圖／路透社）

▲哈登。（圖／路透社）

關鍵字： NBA火箭哈登火箭巴特勒
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