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全英賽／戴資穎直落二擊退塞娜　挺進4強收下對戰13連勝

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▲▼中華台北羽球公開賽,女單決賽,戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

▲戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽8日進行各項8強賽事，世界球后戴資穎進入8強的對手是排名第9的印度好手塞娜（Saina Nehwal），最終戴資穎以直落二（21：15、21：19），僅花了38分鐘順利擊敗塞娜，成功挺進4強，離三連霸還剩兩場賽事。

在2017、2018年拿下全英賽冠軍的戴資穎，力拼三連霸而來，首輪僅花了29分鐘直落二擊敗加拿大李文珊、16強賽再以直落二擊敗美國華裔張蓓雯，將要對上塞娜，雙方交手過19次，在去年就對決了6次，不過戴資穎直取14勝其中更是12連勝，上次輸球已經是在2013年。

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本次交手第一局一開始塞娜回擊掛網，戴資穎直線攻擊讓塞娜再掛網3：0，戴資穎出界讓塞娜破蛋，戴資穎再斜線進攻，雙方22拍來回，塞娜網前小球取分，戴資穎挑後場5：2，塞娜挑戰成功要分，塞娜頻出界讓戴資穎8：3，戴資穎對角回擊、近身攻擊連拿6分11：3。

塞娜回擊出界不過大對角攻擊拿分，塞娜發球犯規，戴資穎13：4，塞娜直線進攻追分，戴資穎底線出界加上誤判，塞娜二度發球過高，戴資穎也發球失誤14：9，戴資穎反手拍掛網又出界被追至2分差，戴資穎再大對角16：12，塞娜對角回擊掛網，戴資穎殺對角，戴資穎連拿6分，但塞娜連要3分，戴資穎21：15，花了16分鐘先拿下。

第二局戴資穎撥對角先拿分，戴資穎掛網加上出界1：3落後，戴資穎連續攻擊讓塞娜回擊出界不過掛網3：5，戴資穎挑戰失敗，戴資穎連續出界4：9落後，戴資穎翻網球、直線突擊不過回擊出界，戴資穎對角進攻但掛網8：11落後。

塞娜挑戰失敗加上掛網，戴資穎10：11，不過戴資穎再出界還有3分差，36拍來回後塞娜反手拍不及，戴資穎網球放小球追至13平並反超一分，塞娜突擊追平，戴資穎回放小球15：14，塞娜突擊落在界外，不過戴資穎發球失誤18：16，雙方都發生出界，塞娜追至一分差，戴資穎20：19拿下賽末點21：19勝出。

戴資穎4強賽將要對上日本山口茜和大陸何冰嬌對決的勝方。

關鍵字： 全英賽戴資穎
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