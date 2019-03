巫師多名傷兵畢爾獨自扛球隊　成聯盟跑動距離最長球員

▲畢爾成為聯盟跑動距離最長球員。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

巫師本季雖然有霍華德(Dwight Howard)加入,但他卻因為傷病問題只打9場比賽,而當家後衛沃爾(John Wall)也因為阿基里斯腱斷裂整季報銷,下季能否出戰也成問題,使得畢爾(Bradley Beal)得獨自扛起球隊,據《HoopsHype》記者肯尼迪(Alex Kennedy)指出,畢爾成為本季跑動距離最長的球員。

巫師本季狀況可說是非常糟糕,先是沃爾和球隊鬧不合,「雙槍」的關係也傳出裂痕,導致球隊戰績一直不理想,再加上 「魔獸」遲遲無法歸隊,「牆哥」也接著報銷,球隊戰力大幅受損,現在僅以27勝37敗的戰績排在東區第11名,距離第8名的熱火還有3場勝差,能否闖入季後賽仍是未知數。

在多名主力接連倒下後,「雙槍」之一的畢爾開始獨自帶領球隊,不管組織、得分都相當依賴他,這也讓他成為聯盟在球場跑動距離最長的球員,肯尼迪指出畢爾每場跑動距離為2.82英里,大約為4.54公里高居聯盟第一,排名第2、3名的則是鵜鶘哈樂戴(Jrue Holiday)2.75英里(4.43公里)、國王希爾德(Buddy Hield)2.69英里(4.3公里),而上賽季跑動最長的麥卡倫(CJ McCollum),同樣以2.69英里並列第3。本季畢爾場均可以得到25.8分,5.2籃板,5.5助攻。

These NBA players run the most miles per game:



Brad Beal 2.82

Jrue Holiday 2.75

Buddy Hield 2.69

CJ McCollum 2.69

Zach LaVine 2.69

Josh Richardson 2.68

Paul George 2.68

Steph Curry 2.64

Tobias Harris 2.63

Klay Thompson 2.61

Kawhi Leonard 2.60

Brandon Ingram 2.60

Kyle Kuzma 2.60 pic.twitter.com/PAQAfDupk8