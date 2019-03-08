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巫師多名傷兵畢爾獨自扛球隊　成聯盟跑動距離最長球員

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▲巫師二哥畢爾。（圖／CFP）

▲畢爾成為聯盟跑動距離最長球員。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

巫師本季雖然有霍華德(Dwight Howard)加入，但他卻因為傷病問題只打9場比賽，而當家後衛沃爾(John Wall)也因為阿基里斯腱斷裂整季報銷，下季能否出戰也成問題，使得畢爾(Bradley Beal)得獨自扛起球隊，據《HoopsHype》記者肯尼迪(Alex Kennedy)指出，畢爾成為本季跑動距離最長的球員。

巫師本季狀況可說是非常糟糕，先是沃爾和球隊鬧不合，「雙槍」的關係也傳出裂痕，導致球隊戰績一直不理想，再加上 「魔獸」遲遲無法歸隊，「牆哥」也接著報銷，球隊戰力大幅受損，現在僅以27勝37敗的戰績排在東區第11名，距離第8名的熱火還有3場勝差，能否闖入季後賽仍是未知數。

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在多名主力接連倒下後，「雙槍」之一的畢爾開始獨自帶領球隊，不管組織、得分都相當依賴他，這也讓他成為聯盟在球場跑動距離最長的球員，肯尼迪指出畢爾每場跑動距離為2.82英里，大約為4.54公里高居聯盟第一，排名第2、3名的則是鵜鶘哈樂戴(Jrue Holiday)2.75英里(4.43公里)、國王希爾德(Buddy Hield)2.69英里(4.3公里)，而上賽季跑動最長的麥卡倫(CJ McCollum)，同樣以2.69英里並列第3。本季畢爾場均可以得到25.8分，5.2籃板，5.5助攻。

關鍵字： NBA巫師畢爾
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