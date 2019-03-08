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湖人狀況慘兮兮　坎特不願加盟因為內部氛圍太亂

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▲拓荒者坎特。（圖／CFP）

▲坎特不加盟湖人因為內部問題多。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人近期遭逢4連敗，距離季後賽大門越來越遠，這與外界預期有很大差異，會造成這樣的結果，部分原因就是在季中交易時，湖人為得到戴維斯將所有小將當成籌碼，導致現在內部氣氛不佳，先前被洛杉磯追求的坎特(Enes Kanter)現在也出面說明不加盟湖人原因。

由於尼克本季選擇擺爛，將主力中鋒坎特下放替補，甚至直接不讓他上場，這也讓坎特非常不爽多次砲轟球隊，也要尼克將自己交易出去，最終尼克也如願與他買斷，當時就有許多球隊想要追求坎特加入，其中就包括湖人，但最後他選擇加盟西區強權拓荒者，現在紫金軍團戰績超不理想，坎特也出面說明自己想法。

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▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

▲詹姆斯沒有帶隊打出理想成績外接也開始質疑他的領導能力。（圖／路透）

坎特表示，「我知道很多球員都想和詹姆斯(LeBron James)當隊友，我也必須要祝賀他在得分榜上超越了喬丹(Michael Jordan)，但是我看到了發生在湖人身上的所有鬧劇，我真的不想參與這些事情。」

「我希望自己加入一支不錯的球隊，有著好的球隊文化，一些不錯的球員，我只想要享受比賽。洛杉磯市大城市，有很多明星，但我只想在接下來的球技專注在籃球。」坎特會這樣說，就是因為現在湖人內部除了交易傳聞不斷之外，球員與主帥的關係也非常緊張。

確實像坎特所說，湖人本季有著聯盟第一人詹姆斯的加入，但沒有打出外界預期表現，原先目標季後賽現在機會也逐漸渺茫，湖人球團也決定接下來將限制詹姆斯出場時間，意味著有可能已經放棄本季，而洛城現在糟糕的情況，就連主場球迷也都無法接受，近期比賽中都不斷狂噓。

▲▼鵜鶘戴維斯、湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲先前湖人為了得到戴維斯將所有小將放上交易檯面。（圖／CFP）

關鍵字： NBA拓荒者坎特詹姆斯
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