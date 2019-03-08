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42歲不輕言退休！　「老飛人」卡特願意再戰一季

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▲老鷹卡特。（圖／CFP）

▲卡特不輕言退休，還願意繼續征戰一季。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

本季轉戰老鷹的卡特(Vince Carter)，生涯已經邁入第20個賽季，即便已經不像過去能時常上演精采爆扣，但「老飛人」也順應潮流開發出優異的外線能力使得職業生涯可以延續，身為現役聯盟最老球員，卡特近期受訪被問及何時退役問題，給出了讓球迷開心答案，表示至少還能再打一季。

卡特自1998年進入聯盟以來，至今一共待過8支球隊，在聯盟征戰21年，也逐漸面臨退役問題，不過卡特選擇加盟老鷹，為了就是能夠上場打球，並且對球隊能有所幫助，確實在亞特蘭大「老飛人」依舊是替補上重要的戰力，狀態也保持非常出色，時不時也會上演招牌爆扣帶給球迷無數回憶。

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先前NFL愛國者的四分衛布雷迪(Tom Brady)說自己可以打到45歲，對此卡特上節目就被問及會打到幾歲，「老飛人」表示不認為自己可以征戰到45歲，但至少還可以再打一季，「就個人而言，我想我可以在戰一年，為什麼不呢？」這對於球迷來說絕對是相當興奮的回答，但他也表示自己理想退休年紀就是43歲，意味著有可能下季打完就會選擇結束職業生涯。

本季卡特與老鷹簽下一年240萬美元的老將合約，至今為亞特蘭大出賽61場，場均時間16.6分鐘，可以繳出7.1分，2.5籃板，1助攻，三分球命中率達到職業生涯最高的40.9％。

▲老飛人卡特。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡特時不時仍會上演爆扣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA老鷹卡特
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