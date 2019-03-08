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字母哥「顏扣」火鍋王透納　公鹿下半場大屠殺溜馬

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▲公鹿安戴托昆波。（圖／CFP）

▲安戴托昆波被針對性防守仍砍29分還顏扣透納。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

東區兩大豪強公鹿與溜馬8日展開交手，儘管密爾瓦基已經取得季後賽資格，但本戰依舊沒在客氣，上半場雖只領先4分，但在安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)被針對防守下，密德爾頓(Khris Middleton)、羅培茲(Brook Lopez)都跳出來，下半場開始大舉進攻，一度領先達20分，「字母哥」還「顏扣」聯盟火鍋王透納(Myles Turner)嗨翻全場，最終公鹿就以117比98收下勝利。

身為地主的公鹿，開局就打出13比5的小高潮，不過溜馬靠著波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)不斷往禁區強攻依舊咬住比分，但雙方卻出現近2分鐘的得分荒，而密爾瓦基軍團隨即做出調整，密德爾頓(Khris Middleton)、米羅蒂奇(Nikola Mirotic)接連開火，在首節最後1分30秒轟出7比0的攻勢，也幫助公鹿取得8分領先。

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雖然處於落後狀態又少了歐拉迪波這名主力，但溜馬仍展現強大的防守能力，對於安戴托昆波這點，印第安那軍團也用包夾來有效限制，兩節下來「字母哥」就出現3次失誤，阻攻溜馬也比公鹿多，加上團隊多點開花，透納又一再輾壓禁區，上半場打完溜馬就將比數追至50比54。

易籃後，溜馬一度將比數反超1分，不過公鹿作為聯盟龍頭，在「字母哥」被針對性防守下，密德爾頓、羅培茲都跳出來分擔壓力，很快就在把領先要回來，而安戴托昆波卻也因為不滿裁判吹罰而吃下一次技術犯規，但這仍不影響他們團隊的發揮，「字母哥」還直接「顏扣」聯盟火鍋王透納，讓主場球迷嗨翻天，三節終了公鹿也以84比72領先達12分。

決勝節公鹿延續手感不斷在外線轟炸，「字母哥」也開始發力，不斷朝禁區輾壓，把溜馬打的無法招架，外圍又有密德爾頓、布萊德索(Eric Bledsoe)轟炸，密爾瓦基軍團也順利把分差拉開到20分，最終溜馬也無力還擊，公鹿就以收下勝利

全場安戴托昆波攻下29分，12籃板，5助攻；密德爾頓27分，2分，4籃板；洛培茲13分，6籃板，4阻攻，溜馬方面，先發4人得分上雙，透納攻下22分，17籃板，3助攻；波格丹維奇17分，5籃板，1助攻；馬修斯(Wesley Matthews)10分，3籃板，2助攻。

關鍵字： NBA公鹿安戴托昆波
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