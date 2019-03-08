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太空人兩張短約都被拒絕！　凱戈繼續爭取大合約

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▲太空人先發凱戈。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

太空人才剛對2017年奪冠功臣凱戈（Dallas Keuchel）提出兩張短約，《The Athletic》記者羅森索爾（Ken Rosenthal）馬上報導，他們陣營拒絕續約。

這位剛滿31歲的強力左投，在7年的大聯盟生涯奪得2015年美聯賽揚獎、4座金手套，2016年拒絕5年9000萬美元續約條件，2017年幫助太空人奪得隊史首冠，去年球季結束拒絕合格報價投身自由市場，開價5年9000萬美元大合約，但碰上市場寒冬，距離開季不到一個月仍無落腳處。

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太空人在8日稍早開出兩張短約，年限分別為1年、2年，但很快的羅森索爾就報導凱戈陣營拒絕這兩份報價。據傳費城人以13年3.3億美元破紀錄合約簽下哈波（Bryce Harper）後，也有意向凱戈報價短約。

凱戈雖然上季合約年表現有所下滑，但仍有3.74防禦率、12勝、吃下204.2局的水準，太空人總管路勞（Jeff Luhnow），在今年一月曾積極的慰留凱戈與同樣是去年表現下滑的左右開弓野手岡薩雷茲（Marwin Gonzalez），但後者決定轉戰雙城後，凱戈也有可能留不住。

「我們有意留住這兩位選手，他們也都知道，」路勞曾在《MLB.com》訪問中說道，「他們兩個都是太空人這6年來的重要功臣，我們很想把他們都留在這個大家庭。」太空人老闆克蘭（Jim Crane）也表示，他們倆都是太空人隊史重要人物，永遠歡迎他們回到太空人的懷抱。

關鍵字： 太空人凱戈
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