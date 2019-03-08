離開季不到1個月凱戈仍無著落　太空人開價2張短約

▲凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大聯盟開季不到1個月，2015年美聯賽揚得主凱戈（Dallas Keuchel）仍沒有著落，太空人8日對這位2017年奪隊史首冠功臣，開出兩張年限分別為1年、2年的短約。

剛滿31歲的凱戈2016年拒絕太空人提出的5年9000萬美元延長合約，上季結束後拒絕合格報價投身自由市場，開出5年1億美元的大合約卻碰上市場寒冬，在馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）相繼簽下破紀錄合約後仍尋無新東家。

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太空人老闆克蘭（Jim Crane）上個月在《Houston Chronicle》的訪問中就提到，希望能夠找回這位強力左投，但他們所開出的條件顯然與凱戈所設定不符合。

太空人雖然維持著韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）組成的堅強先發輪值，但預計的第5號先發人選詹姆斯（Josh James）卻在春訓弄傷股四頭肌，這也是他們急需要找回凱戈的主因之一。

費城人以13年3.3億美元搶下哈波之後，傳出有意爭取凱戈入隊，但他們因為不想要壓縮潛力小聯盟投手上大聯盟的空間，與太空人一樣只願開出短約。