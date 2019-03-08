全英賽／麟洋配、廖蘇配三局惜敗大陸組合　兩組男雙無緣8強

▲廖敏竣、蘇敬恆。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽7日進行各項16強賽事，台將男雙共有兩組出賽，王齊麟／李洋三局不敵大陸組合劉成／張楠，而廖敏竣／蘇敬恆也力拼三局之後，敗給大會第七種子的大陸組合韓呈愷／周昊東，雙雙止步16強。

王齊麟／李洋則對上世界排名12的大陸組合劉成／張楠，雙方過去從未交手，第一局一開始麟洋配就以1：3落後，劉成／張楠頻頻得分，麟洋配遭拉大比分2：8連追至7：11，不過對手連續取分，麟洋配連趕5分14：17，再連趕3分追至一分差，可惜以20：22讓出首局。

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第二局麟洋配2：1好的開始，再拉大至8：4領先，不過劉成／張楠連拿3分，雙方9平，麟洋配13：11要回領先，之後一路取得優勢，連拿3分拿下局點21：16扳回，第三局麟洋配6：7之後卻被拉開差距難以追趕，以11：21落敗，鏖戰65分鐘可惜無緣晉級。

而世界排名11的廖敏竣／蘇敬恆對上大陸組合韓呈愷／周昊東，雙方交手2次各取得一勝，本次交手第一局，雙方就陷入纏鬥，7平之後雙方連取4分，但13平之後，讓韓呈愷／周昊東連拿5分拉開差距，廖蘇配14：21先讓出。

第二局廖蘇配先以8：5領先，不過讓對手連追2分，廖蘇配連續5分進攻再拉開差距，韓呈愷／周昊東再追至17平，再戰至20平，廖蘇配連下2分以22：20扳平；決勝局廖蘇配5：3，但6平之後被反超，廖蘇9：12落後但連追平，戰至15平對手連拿2分超前，可惜鏖戰68分鐘，廖蘇仍以19：21落敗。

至此，6組出賽全英賽的台將中，僅剩力拼三連霸的世界球后戴資穎順利挺進8強，8強賽的對手將是印度好手塞娜。