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全英賽／戴資穎31分鐘直落二退張蓓雯　晉級8強將對上塞娜

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▲▼中華台北羽球公開賽,女單決賽,戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

▲戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽7日進行各項16強賽事，世界球后戴資穎首輪輕鬆晉級後，16強賽將對上美國華裔張蓓雯，最終戴資穎以直落二（21：15、21：14）收下勝利，順利挺進8強。

力拼三連霸的戴資穎首輪對上加拿大李文珊，輕鬆以直落二收下勝利，16強賽對上張蓓雯，雙方交手7次戴資穎握有5勝，其中更取4連勝，本次交手第一局，戴資穎回擊掛網，讓張蓓雯連拿2分，戴資穎再掛網出界1：5，張蓓雯對角進攻，戴資穎再掛網、打飛11：8領先。

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張蓓雯連續回擊出界，戴資穎網前挑球、張蓓雯掛網，戴資穎追至8：9，張蓓雯再掛網，戴資穎追至9平，張蓓雯再出界，戴資穎斜線進攻11：9，戴資穎回擊掛網，進攻取分但回擊噴飛，戴資穎13：11，張蓓雯對角回擊出界，戴資穎精彩低點回擊16：11，戴資穎網前對角攻擊，雙方多拍來回後，戴資穎後場回球取得局點21：15拿下，僅花了14分鐘。

第二局一開始戴資穎回擊掛網，不過隨即對角挑球追至1平，戴資穎網前放慢輕挑過網，不過回擊出界，但張蓓雯救球不及3平，戴資穎斜角攻擊5：3超前，但回擊掛網被追至6平，張蓓雯大對角進攻雙方8平，戴資穎網前挑球9：8，張蓓雯出界，戴資穎11：9。

戴資穎在網前對角回擊取分，再一個勾對角13：9，戴資穎近身球攻擊連取4分17：10領先，戴資穎挑戰成功18：10，張蓓雯進攻止血，戴資穎回擊出界18：13，戴資穎挑戰再次成功19：14，戴資穎網前挑球讓張蓓雯救球不及，戴資穎21：14輕鬆收下勝利。

戴資穎順利以直落二，僅花31分鐘晉級8強，下一場比賽將對上印度好手塞娜，如果順利挺進，4強賽將對上日本山口茜或是大陸何冰嬌。

關鍵字： 全英賽戴資穎
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