厄文認為客場之旅是綠衫軍轉捩點　長途飛行更凝聚團結

▲塞爾提克後衛厄文（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

塞爾提克上季雖殺入東區冠軍賽，但本季戰績卻不如預期，陣中也出現氣氛不佳問題，但綠衫軍近期在客場之旅拿下睽違4個月後的客場2連勝，更於6日擊敗衛冕軍勇士，陣中球星厄文（Kyrie Irving）認為，客場的長途飛行讓球員之間更有凝聚力，也認為本次客場之旅將會是綠衫軍本季的最大轉捩點。

厄文表示，「從東岸飛到西岸，這次長途飛行讓我們走出困境，真的對我們有幫助，我們這樣的長途飛行，讓我們厭倦彼此之間的對抗，凝聚起來對抗對手。」

請繼續往下閱讀...

塞爾提克明星賽後因6戰只拿下1勝，使陣中本來氣氛就相當不佳的塞爾提克更加愁雲慘霧，球員之間也出現互相怪罪，但綠衫軍在6日擊敗勇士後士氣大漲，厄文認為客場之旅讓他們更加團結，他也在客場之旅前與總教練史蒂文斯（Brad Stevens）及總管安吉（Danny Ainge）深談，他認為發揮到了作用。

▲綠衫軍睽違4個月後再收下客場2連勝（圖／CFP）

厄文表示，「我認為幫助很大，談一談讓我說出心中真正想法，不是悶在心裡，更可以享受比賽。」厄文雖然在擊敗勇士後因大腿痠痛並沒有在7日對戰國王的背靠背比賽中出賽，但海沃德（Gordon Hayward）也挺身而出最後絕殺國王助塞爾提克拿下2連勝。

塞爾提克將在10日對戰湖人、12日面對快艇後就回到主場，目前4場客場已拿下2場勝利的塞爾提克，在東區戰績以40勝26敗排名東區第5，與第6的活塞也拉開9場勝差，目前剩餘賽程還有14場，只有金塊與七六人是強隊，後勢相當看好。