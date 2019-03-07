大專棒聯／選出大學明星隊　各隊菁英進職棒重要舞台

▲文化大學投手林安可。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台中報導

中華棒協規劃在本年度大專聯3月19日冠軍戰賽後遴選出大學明星隊，磨練出更多未來可用之兵，組成2019年中華培訓隊，因此大專聯賽也成為了大學球員挑戰職棒重要的舞台。

中華棒協將在今年3月25日舉辦「業餘明星隊對抗賽」， 大學明星隊成員將在大專棒聯冠軍戰賽後遴選出30人名單，並於25日起在斗六棒球場與爆米花產生的社會明星隊進行7場對抗賽，藉此組成2019年中華培訓隊。

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這支中華培訓隊將代表參加今年7月8日起於天母進行的美國NCAA大學明星隊對抗賽，以及荷蘭港口盃兩項盃賽，這些進入培訓隊的成員，也有望成為中職未來明日之星，表現值得關注。

作為大學球員年度重頭戲的大專棒球聯賽公開組一級賽事，各校除了拚榮耀，球員也盼用好表現替自己爭取機會。參賽16支隊伍都是中華職棒重要的培育搖籃，大專棒聯也一直是中職各隊球探關注的重點賽事。特別是對於即將畢業的大四球員來說，更是極為重要的舞台， 成績表現也會是前進職棒的關鍵。

▲國立體大投手鄭浩均。（圖／記者路皓惟攝）



本學年度大專棒聯參賽學校名單中，文化大學：林安可、蘇俊璋、張喜凱、姚冠瑋、李凱威、楊志翔和陽杰恩；台灣體大：江國豪、蘇勝鴻、蘇煒智、張文賢、洪瑋漢；國立體大鄭浩均、藍愷青、李承恩；開南大學：朱祥麟、吳承諭以及遠東科大魏碩成，都在去年入選U23世界盃中華代表隊，這些大學成棒菁英也被列為中職未來選秀的重點。

目前頂新集團積極以味全龍重返中職，中職有望回到5隊規模，若味全龍確定重返中職，將為業餘棒球帶來極大的刺激，意味著進入職棒大門的道路變寬了，促使更多大學成棒好手投入中職的決心，球員也積極在大專聯賽展現實力。

現階段中職只有4隊規模，使得現在球員呈現過飽和的狀態，加上開放高中生投入選秀，每個位置都很競爭，想要擠進職棒變得十分困難，選秀會上許多業餘好手或旅外經歷的年輕選手未必受到青睞。如果味全龍回到中職，想當然大學球員將有更多機會去職棒闖蕩。

▲本學年度大專棒聯結束後，棒協將從中選出大學明星隊。（圖／中華棒協提供）