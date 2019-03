厄文缺陣海沃德代班絕殺國王　綠衫軍睽違4個月首度客場連勝

▲海沃德最後2秒絕殺國王助綠衫軍奪二連勝(圖/路透)

記者陳瑞浩/綜合報導

綠衫軍前鋒海沃德(Gordon Hayward)於前役才砍下30分擊敗衛冕軍勇士,7日他再扮綠衫軍致勝功臣於最後2秒命中後仰跳投助塞爾提克以111比109絕殺國王,塞爾提克也奪下客場2連勝,海沃德賽後表示自己仍未達最佳狀態,但奪勝後也讓他心情像在坐雲霄飛車。

塞爾提克此役主力控球厄文(Kyrie Irving)因大腿酸痛休兵一場,綠衫軍也與西區力拼季後賽老八的國王陷入激戰,兩隊也兩隊5度互換領先,第四節更緊咬分差在個位數,綠衫軍現在最後4分鐘靠著莫里斯(Marcus Morris)與霍佛德(Al Horford)拉開6分差,但隨即又被國王福克斯(De'Aaron Fox)連趕6分追平,海沃德雖然完成絕殺,但他賽後表示自己其實差點葬送比賽勝利。

Gordon Hayward with the game-winner for the Celtics!



(via @NBA)pic.twitter.com/hi9kNx36ss