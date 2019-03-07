厄文缺陣海沃德代班絕殺國王　綠衫軍睽違4個月首度客場連勝

▲海沃德最後2秒絕殺國王助綠衫軍奪二連勝（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

綠衫軍前鋒海沃德（Gordon Hayward）於前役才砍下30分擊敗衛冕軍勇士，7日他再扮綠衫軍致勝功臣於最後2秒命中後仰跳投助塞爾提克以111比109絕殺國王，塞爾提克也奪下客場2連勝，海沃德賽後表示自己仍未達最佳狀態，但奪勝後也讓他心情像在坐雲霄飛車。

塞爾提克此役主力控球厄文（Kyrie Irving）因大腿酸痛休兵一場，綠衫軍也與西區力拼季後賽老八的國王陷入激戰，兩隊也兩隊5度互換領先，第四節更緊咬分差在個位數，綠衫軍現在最後4分鐘靠著莫里斯（Marcus Morris）與霍佛德（Al Horford）拉開6分差，但隨即又被國王福克斯（De'Aaron Fox）連趕6分追平，海沃德雖然完成絕殺，但他賽後表示自己其實差點葬送比賽勝利。

請繼續往下閱讀...

Gordon Hayward with the game-winner for the Celtics!



(via @NBA)pic.twitter.com/hi9kNx36ss — HoopsHabit (@HoopsHabit) 2019年3月7日

▲海沃德最後2秒絕殺國王

海沃德表示，「我最後讓對手罰球差點送走勝利，但我很高興在這兩場找到贏球的方法。這場比賽讓我建立了一點自信，但這還不是我最佳表現，希望能夠在更好。」

海沃德認為本季綠衫軍經歷戰績起伏與內部氣氛不和諧後，這場2場客場背靠背比賽拿下連勝讓球隊氣氛改善不少，「特別在經歷很多事情之後，我們就好像在做雲霄飛車，有起有落， 季後賽要來了，我們也得做好準備。」

▲海沃德此役繳出12分（圖／CFP）

海沃德本季在腳踝骨折傷勢後表現掙扎，但他於前一役砍下30分，此役他再展好手感於最後7秒重拾爵士時期球隊終結者角色於最後2秒投進絕殺球，此役也繳出12分、3籃板、5助攻、1抄截表現。

綠衫軍在海沃德絕殺後拿下2連勝，總教練史蒂文斯（Brad Stevens）也認為連勝得來不易，「我們不是一直都能拿下這種勝利，如果進入延長賽我也不確定會贏，我想每支球隊都要找時間點才會找到團結，有些球隊只要20場，有些需要60場，甚至永遠找不到，接下來就讓我們繼續看下去。」塞爾提克目前以40勝26敗排名東區第5，接下來將分別出戰湖人與快艇。