運動雲

>

東京巨蛋「官方海報」沒有台灣　日媒：反成奪冠動力

▲12強超級循環賽宣傳照上沒有台灣隊。（圖／翻攝自蔡其昌Threads）

▲12強超級循環賽宣傳照上沒有台灣隊。（圖／翻攝自蔡其昌Threads）

記者張靖榕／綜合報導

台灣在本屆世界棒球12強冠軍賽中，以4比0終止27連勝的日本並奪下冠軍；日媒賽後分析，或許是因為12強「超級循環賽」海報並未出現台灣與委內瑞拉的球員，有主辦單位似乎認為2隊不可能挺進4強的意味，反而成了台灣對球員「奪冠的動力」。

回顧台灣隊22日與美國交手前，中職會長、台灣隊領隊蔡其昌進場前看到東京巨蛋外的宣傳照，擺起了無奈手勢，將照片PO上社群平台Threads表示，「嗯...沒關係我們自己再加油」，原來是超級循環賽的宣傳照上，根本就沒有把台灣隊的任何球員放上去，引發台灣網友不滿，但同時也許多人轉念，「誰能想到四強有我們呢，呵呵。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

日媒《東京體育報》賽後也對此進行報導，指出由於傳單與海報是主辦單位WBSC為日本球迷特別製作，因此雖然宣傳照上有11人，其中6位是日本隊球員，剩下的5人才是美國、澳洲與古巴等隊隊員。

▲日媒認為「溫度差」可能是日本隊輸掉的關鍵原因。（圖／記者李毓康攝）

▲日媒認為「溫度差」可能是日本隊輸掉的關鍵原因。（圖／記者李毓康攝）

報導也說，委內瑞拉球員也未出現在海報上，似乎透露主辦單位認為台灣與委內瑞拉不可能打進四強，才直接忽略2隊。對此，主辦方一位相關人士認為，4強海報上的球員與球隊如何選定，是誰做最後審核，以及是否修改，若修改來不及完成，就該考慮乾脆不貼該張海報。

關鍵字： 東京巨蛋台灣隊世界12強棒球賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

台灣「11／24」其實拿了3座冠軍！不只中華隊　兩運動英雄也奪金

台灣「11／24」其實拿了3座冠軍！不只中華隊　兩運動英雄也奪金

愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　官方33字無奈回應

愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　官方33字無奈回應

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

中華隊砸2900萬情蒐！陳傑憲大讚1台「秘密武器」：幫助很大

中華隊砸2900萬情蒐！陳傑憲大讚1台「秘密武器」：幫助很大

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒超燃預告！萬人直呼太熱血

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒超燃預告！萬人直呼太熱血

台灣將成為被針對、研究的對象！石明謹曝12強冠軍「最大收穫」

台灣將成為被針對、研究的對象！石明謹曝12強冠軍「最大收穫」

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

台灣「11／24」其實拿了3座冠軍！不只中華隊　兩運動英雄也奪金

愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　官方33字無奈回應

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

中華隊砸2900萬情蒐！陳傑憲大讚1台「秘密武器」：幫助很大

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

2郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

3台灣「11／24」其實拿了3座冠軍！

4愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　無奈回應

5苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

最新新聞

1東京巨蛋「官方海報」沒有台灣　日媒：反成奪冠動力

2日媒報導台灣英雄大遊行　日網刷一排恭喜「很高興台灣贏」

3中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

4台灣太神了「11／24」冠軍增至4座

5日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366