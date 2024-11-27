東京巨蛋「官方海報」沒有台灣　日媒：反成奪冠動力

▲12強超級循環賽宣傳照上沒有台灣隊。（圖／翻攝自蔡其昌Threads）



記者張靖榕／綜合報導

台灣在本屆世界棒球12強冠軍賽中，以4比0終止27連勝的日本並奪下冠軍；日媒賽後分析，或許是因為12強「超級循環賽」海報並未出現台灣與委內瑞拉的球員，有主辦單位似乎認為2隊不可能挺進4強的意味，反而成了台灣對球員「奪冠的動力」。

回顧台灣隊22日與美國交手前，中職會長、台灣隊領隊蔡其昌進場前看到東京巨蛋外的宣傳照，擺起了無奈手勢，將照片PO上社群平台Threads表示，「嗯...沒關係我們自己再加油」，原來是超級循環賽的宣傳照上，根本就沒有把台灣隊的任何球員放上去，引發台灣網友不滿，但同時也許多人轉念，「誰能想到四強有我們呢，呵呵。」

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▲世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



日媒《東京體育報》賽後也對此進行報導，指出由於傳單與海報是主辦單位WBSC為日本球迷特別製作，因此雖然宣傳照上有11人，其中6位是日本隊球員，剩下的5人才是美國、澳洲與古巴等隊隊員。

▲日媒認為「溫度差」可能是日本隊輸掉的關鍵原因。（圖／記者李毓康攝）



報導也說，委內瑞拉球員也未出現在海報上，似乎透露主辦單位認為台灣與委內瑞拉不可能打進四強，才直接忽略2隊。對此，主辦方一位相關人士認為，4強海報上的球員與球隊如何選定，是誰做最後審核，以及是否修改，若修改來不及完成，就該考慮乾脆不貼該張海報。