森根奪大三元對戈貝爾比「太小」手勢　火箭延長力退灰狼摘勝

▲森根(Alperen Sengun)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

休士頓火箭今(27日)客場交手同區勁旅明尼蘇達灰狼,火箭主力中鋒森根(Alperen Sengun)本戰上演全能身手,全場繳出22分10籃板11助攻大三元的亮眼成績,火箭最終在延長賽擺脫灰狼糾纏,最終就以117比111贏得勝利,確定晉級NBA盃西區四強。

Big stats and even BIGGER buckets for @alperennsengun 22 PTS | 10 REB | 11 AST | 3 BLK | 3 STL @MemorialHermann | #Liftoff pic.twitter.com/ZK4x23UkHB

開賽火箭外線神準,布魯克斯(Dillon Brooks)連中兩記率隊打出16比9開局,灰狼進攻則是靠著「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)與上季年度最佳第六人里德(Naz Reid)遠投近切不斷緊咬,雙方短兵相接後火箭還是更勝一籌,32比26拿下首節。

次節10分35秒里德命中外線後,灰狼一度取得33比32反超,無奈暫停過後火箭及時回穩,范弗利特(Fred VanVleet)飆進三分、湯普森(Amen Thompson)禁區內灌籃得手,火箭單節再打出25對21的攻勢力壓灰狼,中場結束前將領先優勢擴大至57比47,雙位數領先。

易籃後火箭在第三節取得82比64大幅領先,沒想到隨後灰狼展現強大韌性,憑藉著艾德華茲強勢切入取分以及迪林漢姆(Rob Dillingham)關鍵外線的穩定輸出下,灰狼在決勝節4分46秒將比數扳至97平,甚至一度取得5分領先,無奈比賽最後38秒火箭湯普森攻籃成功,艾德華茲絕殺失手,兩隊102比102戰至延長。

延長賽氣力放盡的灰狼頻頻打鐵,反觀火箭中鋒森根在倒數兩分鐘內,連續兩次低位單打都吃掉了四屆年度最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)成為比賽轉捩點,森根幫助球隊取得113比105決定性領先後也對戈貝爾比出「太小了」手勢給予嘲諷,最終火箭117比111贏得勝利,確定晉級NBA盃西區四強。

Alperen Sengun just too small'd Rudy Gobert and I am in tears pic.twitter.com/fQmWATZg19