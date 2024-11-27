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森根奪大三元對戈貝爾比「太小」手勢　火箭延長力退灰狼摘勝

▲森根（Alperen Sengun）。（圖／達志影像／美聯社）

▲森根（Alperen Sengun）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓火箭今（27日）客場交手同區勁旅明尼蘇達灰狼，火箭主力中鋒森根（Alperen Sengun）本戰上演全能身手，全場繳出22分10籃板11助攻大三元的亮眼成績，火箭最終在延長賽擺脫灰狼糾纏，最終就以117比111贏得勝利，確定晉級NBA盃西區四強。

開賽火箭外線神準，布魯克斯（Dillon Brooks）連中兩記率隊打出16比9開局，灰狼進攻則是靠著「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）與上季年度最佳第六人里德（Naz Reid）遠投近切不斷緊咬，雙方短兵相接後火箭還是更勝一籌，32比26拿下首節。

次節10分35秒里德命中外線後，灰狼一度取得33比32反超，無奈暫停過後火箭及時回穩，范弗利特（Fred VanVleet）飆進三分、湯普森（Amen Thompson）禁區內灌籃得手，火箭單節再打出25對21的攻勢力壓灰狼，中場結束前將領先優勢擴大至57比47，雙位數領先。

易籃後火箭在第三節取得82比64大幅領先，沒想到隨後灰狼展現強大韌性，憑藉著艾德華茲強勢切入取分以及迪林漢姆（Rob Dillingham）關鍵外線的穩定輸出下，灰狼在決勝節4分46秒將比數扳至97平，甚至一度取得5分領先，無奈比賽最後38秒火箭湯普森攻籃成功，艾德華茲絕殺失手，兩隊102比102戰至延長。

延長賽氣力放盡的灰狼頻頻打鐵，反觀火箭中鋒森根在倒數兩分鐘內，連續兩次低位單打都吃掉了四屆年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）成為比賽轉捩點，森根幫助球隊取得113比105決定性領先後也對戈貝爾比出「太小了」手勢給予嘲諷，最終火箭117比111贏得勝利，確定晉級NBA盃西區四強。

本戰森根全場繳出22分、11助攻、10籃板的大三元成績，史密斯（Jabari Smith Jr）挹注19分，范弗利特27分11助攻布魯克斯投進4記外線貢獻22分，湯普森在關鍵時刻嚴防艾德華茲同樣功不可沒，他也砍下了15分。

灰狼方面艾德華茲今天手感不佳，22投8中攻下29分，藍道（Julius Randle）21分，戈貝爾則貢獻了5分外加16籃板。

關鍵字： NBA火箭灰狼森根

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