日媒評12強全明星陣容 江坤宇入選最佳游擊手！

▲台灣當家游擊手江坤宇。（圖／翻攝自Facebook／江坤宇）

記者王真魚／綜合報導

台灣在第三屆世界12強棒球賽勇奪冠軍，但個人獎項方面僅由隊長陳傑憲入選，且一人囊括了打擊王、大會MVP、最佳外野手與最佳防守獎等四大榮譽。然而，日媒《Baseball Channel》事後自行選出的全明星陣容中，除了陳傑憲，還加入了潘傑楷與江坤宇，對中華隊表現給予高度肯定。

冠軍戰結束後，WBSC（國際棒壘總會）公布的明星隊11人名單，考量了所有12支參賽球隊的表現。例如荷蘭隊雖於預賽遭淘汰，前洋基球星Didi Gregorius仍以5成打擊率、2轟和11支安打的亮眼數據，獲選為大會最佳游擊手。然而，《Baseball Channel》則更重視晉級4強球隊的表現，將11個位置分配給這些隊伍，攻守俱佳的江坤宇因而入選最佳游擊手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江坤宇在賽事中出賽8場，打擊率0.294，繳出1支全壘打和4分打點，OPS高達0.935。《Baseball Channel》特別提到，「作為球隊的守備中樞，江坤宇多次展現穩定且優異的防守，沒有任何失誤，對冠軍之路貢獻極大。

此外，他在打擊上也展現存在感，從開賽擔任第9棒，隨著表現逐漸升至更重要的棒次。對美國一役，他敲出2支安打貢獻3分打點，冠軍戰面對日本也有雙安佳作。」 在《Baseball Channel》的評價中，江坤宇展現出攻守兼備的能力，是中華隊奪冠的重要功臣之一。