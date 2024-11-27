運動雲

>

日媒評12強全明星陣容 江坤宇入選最佳游擊手！

▲▼中華隊當家游擊手江坤宇。（圖／翻攝自Facebook／江坤宇）

▲台灣當家游擊手江坤宇。（圖／翻攝自Facebook／江坤宇）

記者王真魚／綜合報導

台灣在第三屆世界12強棒球賽勇奪冠軍，但個人獎項方面僅由隊長陳傑憲入選，且一人囊括了打擊王、大會MVP、最佳外野手與最佳防守獎等四大榮譽。然而，日媒《Baseball Channel》事後自行選出的全明星陣容中，除了陳傑憲，還加入了潘傑楷與江坤宇，對中華隊表現給予高度肯定。

冠軍戰結束後，WBSC（國際棒壘總會）公布的明星隊11人名單，考量了所有12支參賽球隊的表現。例如荷蘭隊雖於預賽遭淘汰，前洋基球星Didi Gregorius仍以5成打擊率、2轟和11支安打的亮眼數據，獲選為大會最佳游擊手。然而，《Baseball Channel》則更重視晉級4強球隊的表現，將11個位置分配給這些隊伍，攻守俱佳的江坤宇因而入選最佳游擊手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江坤宇在賽事中出賽8場，打擊率0.294，繳出1支全壘打和4分打點，OPS高達0.935。《Baseball Channel》特別提到，「作為球隊的守備中樞，江坤宇多次展現穩定且優異的防守，沒有任何失誤，對冠軍之路貢獻極大。

此外，他在打擊上也展現存在感，從開賽擔任第9棒，隨著表現逐漸升至更重要的棒次。對美國一役，他敲出2支安打貢獻3分打點，冠軍戰面對日本也有雙安佳作。」 在《Baseball Channel》的評價中，江坤宇展現出攻守兼備的能力，是中華隊奪冠的重要功臣之一。

關鍵字： 棒球中華隊全明星冠軍江坤宇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒超燃預告！萬人直呼太熱血

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒超燃預告！萬人直呼太熱血

日媒評12強全明星陣容 江坤宇入選最佳游擊手！

日媒評12強全明星陣容 江坤宇入選最佳游擊手！

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

東京巨蛋「官方海報」沒有台灣　日媒：反成奪冠動力

東京巨蛋「官方海報」沒有台灣　日媒：反成奪冠動力

中華隊砸2900萬情蒐！陳傑憲大讚1台「秘密武器」：幫助很大

中華隊砸2900萬情蒐！陳傑憲大讚1台「秘密武器」：幫助很大

林昱珉「10年前嫩照」曝　賴清德曾期勉1點別跟王建民一樣

林昱珉「10年前嫩照」曝　賴清德曾期勉1點別跟王建民一樣

台灣「11／24」其實拿了3座冠軍！不只中華隊　兩運動英雄也奪金

台灣「11／24」其實拿了3座冠軍！不只中華隊　兩運動英雄也奪金

愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　官方33字無奈回應

愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　官方33字無奈回應

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒超燃預告！萬人直呼太熱血

日媒評12強全明星陣容 江坤宇入選最佳游擊手！

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

東京巨蛋「官方海報」沒有台灣　日媒：反成奪冠動力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

2郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

3日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

4日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

5苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

最新新聞

1奧運夢碎！　立陶宛籃協婉拒羅素歸化

2一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

3重罰324萬！　楊恩缺席NBA盃遭懲處

4曼城歐冠3比3戰平飛燕諾

5台灣奪冠登美媒：猶如大衛戰勝歌利亞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366