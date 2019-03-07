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新球季都快開打了　前賽揚左投凱戈僅收到3通電話

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▲▼凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美聯賽揚左投凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟新賽季即將於3月底開打，球星哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）都已經找到新東家，但前賽揚左投凱戈（Dallas Keuchel）還在自由市場等待工作。不過根據美媒報導，凱戈近期終於收到3通球團電話，前東家太空人和費城人都有網羅的意願，仍有趕上開季的機會。

資深記者海曼（Jon Heyman）指出，在費城人以13年3.3億美元簽下哈波那天，凱戈收到3通來自不同球團的電話，據了解，休賽季太空人一直與他保持聯繫，不排除簽回這位冠軍班底，費城人則有計劃補強先發，持續觀望當中，另外還有一支神秘隊伍。
2016年太空人向凱戈提出5年9000萬美元延長合約，但最後遭到拒絕，他在去年季後拒絕合格報價選擇投身自由市場，並開出5年1億美元以上價碼。不過面臨市場寒冬，加上現今球團不願冒著簽長約的風險，導致凱戈至今還沒有工作。

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報導中指出，太空人老闆克蘭（Jim Crane）上個月在接受《休士頓紀事報》採訪時，對外透露球團想要簽回凱戈的訊息，不過針對合約部分，克蘭不願多談，是否會祭出5年長約仍有待觀察。

至於費城人雖然補進哈波，但仍有空間繼續補強投手，尤其先發輪值當中需要一名具有實績的左投，只是海曼透露，費城人傾向給出短約，主要目標還是擺在農場投手潛力，幫助球團度過這段潛力成長的過渡期。

現年31歲的凱戈生涯7個賽季都效力於太空人，在2015年以20勝8敗、防禦率2.48成績收穫美聯賽揚獎，2017年與韋蘭德（Justin Verlander）組成「左右護法」，幫助太空人奪得隊史首座世界大賽冠軍。上個球季34場先發，繳出12勝11敗、防禦率3.74成績。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 凱戈美聯賽揚太空人費城人
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